Camarero dice que "por supuesto" se enviará a la jueza de la dana información sobre víctimas usuarias de teleasistencia

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha manifestado que "por supuesto" se remitirá a la jueza que investiga la gestión de la dana la información que ha solicitado sobre los 37 usuarios de teleasistencia que fallecieron en la barrancada.

Así lo ha aseverado Camarero a preguntas de los medios sobre la decisión de la magistrada de Catarroja de requerir a su departamento que remita el listado de las 37 personas usuarias del servicio de teleasistencia fallecidas como consecuencia de la dana del 29 de octubre, con indicación de la localidad en que fallecieron y todos sus datos personales necesarios para su plena identificación.

La petición de información se dirige igualmente a la Diputació y al Ayuntamiento de València para que aporten los datos correspondientes sus demarcaciones.

Asimismo, la jueza ha solicitado el expediente administrativo de licitación del servicio de teleasistencia, incluyendo el pliego de condiciones y contrato suscrito para su ejecución; los protocolos de actuación establecidos por cada administración y la empresa prestataria del servicio para la adopción de medidas preventivas para salvaguardar la integridad física de las personas usuarias en casos de catástrofe natural y una copia de las órdenes escritas remitidas a la empresa los días 28 y 29 de octubre para la adopción de medidas preventivas.

También les solicita, previo requerimiento a la empresa prestataria del servicio de teleasistencia, copia de los mensajes y alertas de precaución a las personas usuarias del servicio de teleasistencia, con documentación acreditativa de ello.