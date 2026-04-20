Camarero, Mus, Barrachina y un técnico de Buseo comparecerán en la próxima sesión de la comisión dana de Les Corts

Archivo - El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, durante una rueda de prensa- Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero; el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; y el titular de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz, Miguel Barrachina, comparecerán en la próxima sesión de la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts, que retomará su actividad el próximo martes 28 de abril.

Esta sesión también contará con los testimonios de un técnico de la presa de Buseo --la única que es titularidad de la Generalitat-- y de dos representantes de sindicatos policiales, según ha acordado la mesa de este foro parlamentario, con mayoría del PP y Vox, en su reunión de este lunes.

La comisión de investigación de la dana celebró su última sesión los pasados días 23 y 24 de febrero con las comparecencias de colectivos y asociaciones de víctimas y damnificados por la dana, de manera que se retomará la próxima semana más de dos meses después.

La presidenta de la mesa de la comisión, Miriam Turiel (Vox), en declaraciones a los medios al finalizar la reunión, ha indicado que estas comparecencias estaban contempladas en el plan de trabajo y después en la ampliación del mismo se añadió "alguna más" de las que ahora se han fijado para la próxima sesión. Sobre los dos meses de parón, ha esgrimido los periodos festivos: "Ha habido una serie de celebraciones, actos y compromisos de los diputados. La agenda no ha sido tan fácil de cuadrar".

Preguntada por la petición de Vox de incorporar como documentación, en relación con la presa de Buseo, el informe del incidente 35834231 emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y el informe del director de explotación de la presa firmado el 16 de julio de 2025, Turiel ha señalado que este lunes se ha fijado "solamente el orden del día", por lo que ha rechazado manifestarse sobre otras cuestiones.

EL GOBIERNO DE ESPAÑA "NO HA MANDADO NI UNO"

En esta misma línea, el vicepresidente de la comisión, Vicente Betoret (PP), ha apuntado a la celebración de las Fallas y la Semana Santa como motivo de este "retraso", pero ha valorado que se retoman las sesiones la próxima semana. Sobre esta próxima sesión, ha detallado que los representantes de sindicatos policiales y el técnico de Buseo comparecerán por la mañana y los tres consellers lo harán por la tarde.

Sobre los informes en relación con la presa de Buseo, el representante 'popular' ha concretado que la mesa de la comisión ha tomado razón de dos informes que aporta el Consell, "que estaban solicitados y que se han aportado, justo al revés de lo que ha hecho el Gobierno de España, que no han mandado ni uno solo en relación con ninguna de las infraestructuras" relacionadas con la emergencia de la dana.

Preguntado por otro informe que había solicitado el PSPV en la comisión sobre la gestión que hicieron los responsables autonómicos en la presa de Buseo --los socialistas denunciaron la "negativa" de la Conselleria de Emergencias e Interior a facilitarlo--, Betoret ha asegurado que él no ha "visto" la respuesta del Consell argumentando esta posición, aunque ha reconocido que es "probable" que así sea.

Por otro lado, ha informado de que el PP ha pedido en la reunión de la mesa de este lunes que se incorporen a la comisión de Les Corts los diarios de sesiones de las comparecencias en sendas comisiones del Congreso y del Senado sobre la dana del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo; de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y del subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez.

EL CONSELL SIGUE "ARRASTRANDO LOS PIES"

Por parte del PSPV, su síndic, José Muñoz, ha acusado a "los responsables de la dana de la Generalitat" de seguir "arrastrando los pies" y ha considerado que no es "razonable" que los "principales", como a su juicio es el caso de Camarero, Mus y Barrachina, no hayan comparecido todavía en Les Corts. Sobre la vicepresidenta primera, ha confiado en que en su comparecencia "pida perdón" a las víctimas "por no estar al frente de la emergencia, en este caso con las personas con teleasistencia", y dimita.

Mientras, ha cargado contra Barrachina por haber "desatendido absolutamente sus responsabilidades" el día de la dana: "A las siete y media de la tarde estaba en su casa mientras la presa de Buseo colapsaba, con la pérdida de vidas humanas". Por tanto, ha sostenido que el titular de Agricultura "también debería aprovechar su comparecencia para anunciar su dimisión por esas responsabilidades".

"Vienen a comparecer responsables máximos cuya nulidad e incompetencia produjeron la pérdida de vidas humanas y exigimos lo mismo que las víctimas", ha expuesto, al tiempo que ha criticado que los consellers acudan a este foro parlamentario "tarde, mal y vamos a ver que con soberbia, con su carácter habitual".

Dicho esto, ha denunciado que los diputados no podrán tener "toda la documentación" solicitada y ha acusado al PP de "obstruir" la labor de la comisión de investigación al tratar de evitar "que la verdad salga a la luz" al negar a Les Corts el 'Informe del Incidente 35834231' emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias en respuesta al oficio de 8 de julio de 2025 remitido por juzgado de Catarroja. A su juicio, resulta "absolutamente necesario para conocer la actividad de Emergencias durante ese día".

Asimismo, los socialistas han pedido también la lista de los asistentes al Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024, un registro que desde el Consell "empezaron diciendo que no existía", según Muñoz.

Para el síndic socialista, en la sesión de la comisión del próximo martes "vamos a ver dos claras realidades: un Consell de --Juanfran-- Pérez Llorca que viene a encubrir, a intentar tapar la salida de la verdad, y una oposición que vamos a seguir insistiendo en que la digan, que asuman responsabilidades y, en última instancia, que pidan perdón a las víctimas".

"NO QUIEREN QUE SE SEPA QUÉ OCURRIÓ"

Y desde Compromís, Isaura Navarro ha recalcado que en la comisión de investigación de la dana "falta la documentación que ha de aportar la propia Generalitat Valenciana", que resulta "básica" para el trabajo parlamentario, y ha acusado al Consell de no facilitarla. "Es evidente que ni el Consell ni el PP quieren que sepa qué ocurrió", ha subrayado la portavoz adjunta de la coalición, que ha cuestionado de nuevo el formato de este foro, que no permite "preguntas y respuestas, como se hace en el Congreso".

Además, ha cargado contra Susana Camarero, "la gran encubridora de --el 'expresident' de la Generalitat Carlos-- Mazón cuando era portavoz", y contra Miguel Barrachina, que es quien "se encarga ahora de esa cuestión": "No responden a las preguntas ni colaboran con la justicia ni con la verdad ni con la transparencia, ni contestan absolutamente a nada". Por tanto, a su juicio lo único que les queda hacer "ética y moralmente" es "pedir perdón y dimitir".