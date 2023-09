Camarero realiza una auditoría de la gestión de centros de menores y un nuevo protocolo para asegurar que sean "seguros"

Anuncia la construcción de 10.000 viviendas, revisará el decreto de Tipologías y aprobará una Ley de las Familias

PSPV y Compromís le exigen que no se recorten los Servicios Sociales por la reducción de impuesto y Camarero les pide una oposición seria



VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado que realizará una auditoría de la gestión de los centros de menores --porque es "lamentable" la situación en los que lo ha encontrado-- y aprobará un Protocolo para la atención de menores en situaciones vulnerables y de riesgo con el objetivo de crear "entornos seguros en el sistema de protección de la Comunitat Valenciana".

Camarero ha realizado este anuncio durante la comparecencia en Les

Corts para informar sobre las líneas políticas y las actuaciones que su departamento va a poner en marcha en la nueva legislatura en la que ha recalcado: "Los centros de menores deben ser un lugar seguro, pero también digno". Asimismo, se desarrollará un itinerario de formación para más de 250 profesionales que trabajan en este ámbito a quienes ha garantizado que la Administración les va "a acompañar y responder a sus necesidades".

Además, de la violencia de género se pondrán en marcha las medidas necesarias para "erradicar todo tipo de violencia" y ha anunciado que a lo largo de la legislatura la Conselleria se personará de oficio como acusación en procedimientos judiciales sobre delitos de odio" para "fomentar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI".

DEPENDENCIA Y RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN

En relación a la gestión del sistema de dependencia, ha explicado que ha sido necesario una ampliación del crédito de 39,5 millones para permitir que "11.451 personas que habían sido reconocidas como dependientes pudieran cobrar sus prestaciones", ya que el gobierno de Ximo Puig "no aprobó esa ampliación tan necesaria".

Lo mismo ocurrió, ha señalado, con la Renta Valenciana de Inclusión, que ha requerido también de 36,4 millones más para beneficiar a más de 23.700 personas. "Ha tenido que ser este gobierno el que en pocas semanas haya logrado solucionar un retraso en los pagos de los expedientes de dependencia y RVI que estaban sin abonar por la ineficiencia del gobierno anterior", ha indicado.

Asimismo, Camarero ha destacado que ya se han aprobado 624 nuevas plazas de discapacidad y 136 plazas para mayores dependientes y se ha creado una mesa de coordinación de Salud Mental en las que las consellerias implicadas". Además, se aprobará un plan para atajar los suicidios de menores y adolescentes "que de forma preocupante se ha convertido en la primera causa de muerte infantil", y una Estrategia autonómica frente a los Trastornos del Espectro Autista "como respuesta a una demanda histórica de las familias y asociaciones del sector".

Por otra parte, ha apuntado que el Plan Convivint del Botanic "es la gran mentira y fracaso" del Botànic y "la consecuencia es que hay más de 25.000 personas mayores esperando a una plaza". Para

desbloquear esta situación, y en colaboración con los municipios, "se agilizarán las obras" y se va a modificar también el Decreto de Tipologías.

Respecto a Vivienda, ha recalcado que el Plan Vive prevé construir más de 10.000 viviendas, regenerar el parque público y la recuperación de las más de 1.600 viviendas ocupadas propiedad de la Generalitat. Además, se apoyará a jóvenes menores de 35 años para adquirir su primera vivienda, se reforzarán las ayudas al alquiler y se aprobará una nueva Ley de Vivienda. Por último, ha avanzado que se trabajará por una Ley del Tercer Sector, se impulsará una Ley de las Familias de la Comunitat Valenciana y se aprobará una Ley Valenciana de Cooperación, "ambiciosa y vanguardista".

"SIN RECORTES"

Por contra, desde la oposición le han pedido que "no permita que se recorten los Servicios Sociales por la reducción de impuestos de su Gobierno" ni siga las directrices del "nacionalcatolicismo" de su socio de Gobierno.

Así, la diputada socialista Rosa Pérez le ha advertido de no tendrá "fácil" su labor en un Gobierno de coalición de Vox, que "consensuó su programa de cinco puntos en una servilleta". Pérez, ha señalado que fue el Botànic el que transformó "el modelo social de la caridad a la justicia social", le ha recordado que le han dejado un presupuesto que se ha triplicado y le ha pedido que "no caiga en la tentación de recortar gasto social al perdonar 350 millones de impuestos a las rentas más altas de este país porque la ciudadanía no se lo va a permitir".

Del mismo modo, la diputada de Compromís Nathalie Torres ha afeado a Camarero "su falta absoluta de humildad a diferencia de sus antecesoras" y ha señalado que fue el Botànic sacó a los Servicios Sociales de "la marginalidad" en la que estaban, ha destacado el resultado del Plan Convivint, ha recalcado que la Justicia les dio al razón con el decreto de Tipologías; ha lamentado que el PP haya criticado la labor de los profesionales con los menores y le ha pedido que "no ceda a la iniciativa privada en los centros socioeducativos ni comparta el marco ideológico de su socio, la extrema derecha xenófoba y racista, y asegure también los derechos LGTBi".

Al respecto, la vicepresidenta ha replicado a la oposición que "no reconocer los errores es seguir en el fracaso". "Yo no vengo aquí a hacer una enmienda a la totalidad, pero sí a corregir tantos y tantos fracasos del Gobierno del Botánic y a trabajar por los valencianos sin ideología", ha recalcado Camarero, que ha animado a que hagan una oposición "firme pero responsable; reivindicativa pero con sentido común y sensata". "Nosotros estamos demostrando qué gobierno vamos a ser, porque, señorías, el gobierno, el del cambio, ha llegado y ha llegado para quedarse", ha apostillado.