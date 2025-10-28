Camarero rechaza valorar las últimas encuestas pero destaca: "Si hoy hubiesen elecciones, seguiría gobernando el PP"

Archivo - La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero (c) y el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (1d), durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha rechazado valorar las encuestas publicadas en los últimos días, pero ha destacado que las mismas revelan que "lo que dicen los valencianos es que siguen prefiriendo al PP y que, si hoy hubiesen elecciones, ganaría el PP y seguiría gobernando el PP".

De este modo lo ha manifestado este martes, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por la encuesta de GAD3 para 'ABC' y 'Las Provincias' publicada este lunes, según la cual el 75% de los valencianos cree que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, debe dimitir.

Según ha asegurado, ella se queda "con otra parte de las encuestas que también hemos podido ver" y es que, un año después de "la peor tragedia que ha vivido" y pese a "los señalamientos por parte de la izquierda y del Gobierno de España hacia el presidente Mazón", lo que "dicen los valencianos y las valencianas es que siguen prefiriendo al Partido Popular y que, si hoy hubiesen elecciones, ganaría el PP y seguiría gobernando el PP". "Eso es lo que dicen el conjunto de las encuestas", ha apuntado.

Frente a ello, ha señalado el comportamiento de la oposición y ha indicado que de hecho "hay una encuesta en la que se valoró peor a la oposición que incluso al Consell después de todo lo que estamos viviendo en los últimos tiempos". "Por lo tanto, son los valencianos los que dicen que la oposición está por detrás y el Partido Socialista está por detrás del Partido Popular", ha concluido.

En este contexto, ha reivindicado que en el PPCV tienen "claro" cuál es su proyecto, "que es seguir cumpliendo con el programa electoral, pero además con la prioridad de la reconstrucción" tras la dana. "Llevamos así desde hace un año y ahí vamos a seguir estando, y no vamos a mirarnos el ombligo a través de las encuestas. Vamos a seguir trabajando porque lo que nos mueven son los valencianos, las valencianas y los afectados, especialmente en una semana tan complicada y tan dolorosa como la que estamos viviendo", ha agregado.

EL PP "SIGUE SIENDO EL PREFERIDO"

"Lo que se lee en las encuestas es que el PP del presidente Mazón, porque quiero recordar que no solamente es 'president' de la Generalitat, sino presidente del partido. Por lo tanto, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, presidido por Carlos Mazón, sigue siendo el partido preferido por los valencianos si hubiese unas nuevas elecciones", ha reivindicado.

Y ha insistido en que en el PPCV "hoy estamos en la reconstrucción, en la recuperación, en las prioridades que tenemos encima de la mesa" que es "preocuparnos por los valencianos afectados por la dana". "Ni nos estamos mirando el ombligo ni estamos buscando candidatos ni estamos en ese debate. Estamos en la recuperación y estamos en la reconstrucción, no podía ser de otra manera y los valencianos no esperan otra cosa de nosotros", ha zanjado.