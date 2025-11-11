Camarero resalta que Mazón comparezca en la comisión dana mientras "el Gobierno sigue sin pedir perdón y no da la cara"

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha puesto en valor la "decisión y compromiso" del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, de comparecer este martes en la comisión de Les Corts sobre la dana, que ha contrapuesto a la actitud de "los responsables del Gobierno de España, que siguen sin pedir perdón y siguen sin asumir ninguna responsabilidad y tampoco van a dar la cara en esta comisión".

"Frente a un presidente de la Generalitat que va a dar sus explicaciones, el resto del gobierno de España va a dejar su silla vacía", ha reprochado la también vicepresidenta primera de la Generalitat en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, horas antes de que este mismo martes Mazón comparezca en la comisión de investigación sobre la dana.

Camarero se ha referido en concreto a "cómo dejaba su asiento vacío el presidente de la Confederación" Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y el jefe de Climatología de Aemet. También ha criticado que "el presidente del Gobierno de España ha sido llamado a esa comisión y ha declinado su asistencia".

"Es decir, no quiere dar explicaciones, no quiere dar la cara a los valencianos sobre su actuación en la dana", ha recriminado, y ha denunciado que tampoco lo hagan la vicepresidenta María Jesús Montero, la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que según Camarero "tenía un papel determinante el 29 de octubre"; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "no desplegó la policía y la Guardia Civil las primeras horas cuando eran más necesarias", ni la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien "no trajo el ejército cuando era imprescindible tanto para los rescates como para las ayudas a los afectados", ha aseverado.

Para Camarero, resulta una "falta de decoro y una vergüenza que los responsables del gobierno de España den la espalda a los representantes de los valencianos y, por lo tanto, los valencianos". Así, ha insistido en su "depeción por que otros no hayan tenido ese coraje y no quieran dar explicaciones a los valencianos".