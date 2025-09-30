Camarero resalta las "múltiples llamadas" de Mazón y consellers durante la alerta roja: "Se sucedieron con normalidad"

Archivo - El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la Vicepresidenta Primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y portavoz del Consell, Susana Camarero - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Desmiente al alcalde de Cullera, asegura que el conseller Valderrama lo llamó dos veces y le afea sus "ansias por salir en televisión"

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha resaltado las "múltiples llamadas" que realizaron tanto el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, como el resto de miembros del gobierno valenciano durante el episodio de alerta roja por lluvias vivido en los últimos días, y ha señalado que estas comunicaciones se sucedieron "con normalidad", frente a los intentos de la izquierda de "utilizar políticamente y hacer politiqueo" con esta cuestión.

"Parece que las llamadas se están utilizando como una competición o como un politiqueo estético", ha lamentado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha afeado a la izquierda que "en lugar de estar atentos a la emergencia y de estar preocupados en lo que estamos los demás, que es atender la situación que estaban provocando las lluvias y prevenir que hubiese daños", solo estuvieran preocupados en "a ver si rascaban algún voto y a ver si de nuevo utilizaban un fenómeno como el que hemos vivido de forma política".

Dicho esto, ha recalcado que "todos" los integrantes del Consell estuvieron "desde el domingo por la mañana haciendo múltiples llamadas y actuando en nuestros ámbitos de competencia, como siempre". "No es una cuestión de competición, no es una cuestión de foto, no es una cuestión de contarlo en los medios de comunicación, es una cuestión de un criterio funcional", ha defendido.

En este punto, ha especificado que el mismo domingo el 'president' de la Generalitat "llamó a alcaldes y a los tres presidentes de las diputaciones", mientras que el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, "en reiteradas ocasiones hizo llamadas en función de lo que íbamos conociendo de las alertas".

"Se nos informó de Aemet de que la alerta roja iba a empezar en el norte de Castellón y el presidente llamó, por supuesto, a la presidenta de la Diputación de Castellón, como he dicho, pero también al alcalde de Peñíscola o al alcalde de Benicarló", ha apuntado.

También, ha continuado, "hubo avisos ayer mismo de que se complicaba --la situación-- en la Vega Baja y --Carlos Mazón-- habló con la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, que además es la responsable de aguas".

"Se produjo un incidente en el centro de salud de Carlet y habló con la alcaldesa de Carlet, hizo llamadas y también mensajes al alcalde de Aldaia, en esta ocasión dos mensajes, con el que mantuvo comunicación porque en un momento cayó más lluvia sobre su municipio. Lo mismo con la alcaldesa de Alginet, con la alcaldesa de Torrent, con el alcalde de Paiporta", ha aseverado.

Así, según Camarero, "se sucedieron las llamadas con normalidad cuando se iba, por parte del 'president', por parte del conseller de Emergencias, por parte mía, por parte del resto de los consellers, cuando teníamos que comunicar, que informar o que estar atentos a cualquier situación".

"UTILIZAR POLÍTICAMENTE Y HACER POLITIQUEO"

"Eso es darle normalidad, lo demás es intentar utilizar políticamente y hacer politiqueo. Y a esto no nos dedicamos nosotros, a esto no nos estamos dedicando desde el Consell, nos estamos dedicando desde el domingo con este episodio de lluvias, a dar respuesta a las indicaciones y a las distintas alertas", ha afirmado.

Dicho esto, ha recalcado que ella se dedica "a trabajar" y a "cumplir" con su "obligación". "Y no voy a permitir que uno manipule en la gestión, no mía, sino de una conselleria entera y tampoco que intenten silenciarme para que no venga a ruedas de prensa a contar algunas cosas que parece que les moleste", ha asegurado.

REPLICA AL ALCALDE DE CULLERA

En otro orden de asuntos, Camarero ha afeado al alcalde de Cullera (Valencia), Jordi Mayor, que tenga "más ansias por salir en platós de televisión y por tener su minuto televisivo de gloria que por preocuparse por los vecinos, que es a lo que se debería dedicar", y ha detallado que el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, se puso en contacto con él en dos ocasiones.

Así, ha desmentido las afirmaciones de Mayor en las que criticaba que nadie de la Generalitat le había llamado ante el episodio de lluvias que ha afectado estos días a su localidad y a buena parte del resto de la Comunitat Valenciana.

"El alcalde de Cullera recibió la llamada de mi propia directora general de personas mayores ayer por una incidencia que nos habían comunicado en el servicio de teleasistencia y se le llamó para decirle oye, está esta incidencia, manda a Protección Civil, además de que nosotros hemos cumplido con nuestra obligación", ha expuesto Camarero. "Se le avisó", ha recalcado.

"Y SI NO ATENDIÓ LAS LLAMADAS, QUE LAS REVISE"

Además, ha indicado que Jordi Mayor también recibió "dos llamadas" a las 20.37 y las 22.02 horas del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y ha denunciado que no atendió ninguna de ellas, algo "muy grave". "No es la primera vez que habla con él y, por lo tanto, debería y sería su obligación tener guardado el teléfono del conseller de Emergencias en su teléfono", ha sostenido.

Por eso mismo, ha reprochado al responsable municipal que "se dedique a utilizar, a manipular y a mentir en los platós de televisión". "Se le llamó por parte del conseller de Emergencias. No sé lo que busca con esta actitud, no tiene ningún sentido", ha señalado, al tiempo que le ha replicado: "Y si no atendió las llamadas, que las revise y que, cuando compruebe que las tiene como perdidas, lo explique en los mismos platós a los que ha ido".