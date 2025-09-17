Camarero, sobre si Mazón irá a la Procesión Cívica del 9O: "Ha acudido todos los años y, de momento, normalidad"

Archivo - El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acompaña la salida de la Real Senyera durante los actos por la festividad del 9 d’Octubre de 2024 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha afirmado, al ser preguntada por si el 'president', Carlos Mazón, asistirá este año a la Procesión Cívica del 9 d'Octubre, que "ha acudido todos los años" desde que accedió a la presidencia a mediados de 2023 y que "de momento, normalidad".

"Es el día grande de los valencianos y lo vamos a celebrar como merecen los valencianos", ha zanjado.

Así lo ha trasladado en su comparecencia posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por si Mazón asistirá dentro de tres semanas a ese acto solemne en el que las autoridades recorren el centro de València tras la Reial Senyera. Será el primer 9 d'Octubre tras la dana que el pasado 29 de octubre arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

La también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha indicado que "si hay alguna información que trasladar" al respecto, se comunicará por parte de la Generalitat. "De momento, normalidad", ha dicho.