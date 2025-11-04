Camarero subraya que Mazón "asume errores y pide perdón" y critica los "ataques despiadados" del Gobierno de Sánchez

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell en funciones, Susana Camarero, ha asegurado que Carlos Mazón "asumió errores" y "volvió a pedir perdón" durante la comparecencia de este lunes en la que anunció su dimisión como 'president' de la Generalitat. Además, ha criticado los "ataques despiadados" que a su juicio lanzan "la izquierda" y el Gobierno de Pedro Sánchez. "Ojalá hubiéramos escuchado por parte de otros asumir errores y pedir perdón", ha apostillado.

Así lo ha subrayado este martes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que se ha celebrado en las instalaciones de la Ciudad de la Luz de Alicante, donde ha trasladado una "reflexión" en nombre de "todos los consellers".

La portavoz del ejecutivo autonómico ha defendido que el ahora 'president' en funciones ha aprobado los Presupuestos de la Generalitat "en el peor momento de la historia" de la Comunitat Valenciana por la dana y que "no ha sido fácil" recibir "ataques despiadados", por lo que ha pedido "respeto y comprensión" tras la "decisión personal" que Mazón tomó este lunes, cuando registró su dimisión en Les Corts.

"Todos y todas comprendemos y valoramos el sacrificio que hace el presidente", ha apuntado Camarero, quien también ha resaltado que los consellers están "profundamente orgullosos de haber formado parte" del Consell de Mazón y ha dicho que seguirán "trabajando sin descanso" en la hoja de ruta marcada por él.

Según Camarero, este es un día "difícil" para los consellers, que están "profundamente tristes" pero también "orgullosos" de Mazón, a cuyo gobierno se sumaron con una "idea clara", "ilusionados" y "convencidos" de que su proyecto era el "mejor" para la Comunitat Valenciana.

"RÉDITO POLÍTICO"

Además, ha reiterado que en ese "esfuerzo" para la recuperación y reconstrucción después de las riadas "no ha estado presente" el Gobierno de España porque "la izquierda ha visto su oportunidad de aprovechar el dolor para sacar rédito político".

"Hemos podido ver en primera persona durante todo este año al presidente resistir ataques brutales, insufribles de la izquierda, ayudados por todo el aparato del gobierno sanchista", ha recalcado la portavoz.

Bajo su punto de vista, este hecho se ha visto reflejado en "campañas de odio", en las que se ha estado "manipulando", "creando bulos" y "mentiras sin ningún tipo de límites". A pesar de ello, según Camarero, Mazón ha trabajado "por y para la recuperación" y "sin olvidar esa hoja de ruta propuesta ni al resto de la Comunitat Valenciana".

En este aspecto, se ha referido a que hubo "campañas pagadas en redes sociales por el PSOE cuando todavía se estaba salvando" a afectados por la dana y ha dicho que Mazón ha recibido incluso "amenazas de muerte" e "insultos" que "ha tenido que soportar" durante un año "en el que ha aguantado por responsabilidad, por y para la reconstrucción".

"CACERÍA POLÍTICA"

Según Camarero, el año que ha vivido Mazón ha sido "probablemente" el "más duro" que un dirigente político haya tenido que soportar "nunca", y cree que "llamar asesino" al 'president' es una "barbaridad" que "no está justificada" y es "absolutamente insostenible".

Así, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" y a que "se tenga un poco de humanidad tanto en lo personal como en lo familiar", porque "no todo vale en política". "Esa cacería política que ha sufrido el presidente le ha llevado a tomar una decisión dura y un sacrificio que ningún presidente ha hecho hasta la fecha", ha añadido.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

De nuevo, ha insistido en que "no ha oído ni pedir perdón ni asumir responsabilidades" por parte del Gobierno, ni tampoco de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ni el "responsable" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "que confesaron que no podían prever la catástrofe".

La vicepresidenta en funciones de la Generalitat ha aseverado que esto "no" lo hizo la ahora exministra Teresa Ribera, encargada de Transición Ecológica en el Gobierno durante la riada, sobre la que ha dicho que "sigue en su dorado retiro en Bruselas" porque en la actualidad es vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea.

Así, ha insistido en que tampoco lo hicieron otros ministros como el de Transportes, Óscar Puente, "que no suspendió los trenes"; el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "tardó tres días en activar a la Guardia Civil" ante casos de robo, hurtos, pillajes y daños en viviendas e infraestructuras.

También ha criticado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, "que escatimó a los militares cuando más se les necesitaba", y al presidente Sánchez, quien "salió corriendo de Paiporta", "ha mirado" para "otro lado" y "sigue sin ofrecer ayuda" ni "pisar" las zonas afectadas.

Antes de concluir su "reflexión", Camarero ha citado las palabras que Mazón pronunció para anunciar que iba a dejar el cargo de 'president' de la Generalitat: "El tiempo pondrá a cada uno en su sitio y sabrá diferenciar entre un hombre que ha podido equivocarse y una mala persona".

VÍCTIMAS DE LA DANA

Por otro lado, Camarero ha reivindicado el papel de la Generalitat de Mazón en el "apoyo" a familias, "especialmente a las más vulnerables" con "la reducción de listas de espera" y, en particular, desde hace un año tras la dana del 29 de octubre, una "tragedia sin precedentes" que "ha obligado a hacer un esfuerzo también sin precedentes" a los consellers, encabezados por el ya 'president' en funciones.

Al respecto, ha subrayado que el Consell ha estado centrado en "ayudar" a los afectados y "pensando en las víctimas desde el mayor de los respetos, manteniendo las puertas abiertas a todas" porque "todas ellas están siempre" en su "pensamiento" y "corazón".

COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Preguntada por si Mazón comparecerá en las comisiones de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados y Les Corts Valencianes, la portavoz del Consell ha señalado que el 'president' "siempre" ha mostrado su "voluntad" de acudir. "No hay ningún cambio", ha recalcado.

En este punto, ha incidido en que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, "dejó el sillón vació" en la comisión del parlamento valenciano porque al no comparecer "no tuvo a bien explicar cuál fue su actitud", "trabajo" y las "decisiones" de esa tarde.

Camarero también ha espetado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no quiere asistir" a la comisión de Les Corts y "parece" que tampoco sus ministros, por lo que considera que el Ejecutivo central da "la espalda" a los afectados por la dana y a los valencianos representados en la cámara autonómica.

ACTA DE MAZÓN EN LES CORTS

Interrogada por la prensa sobre el hecho de que Mazón vaya a mantener su acta de diputado en Les Corts, circunstancia que le permite continuar con su condición de aforado, la portavoz del Consell ha señalado que es una "decisión personal" del 'president' en funciones.

Asimismo, ha manifestado que él ha presentado su renuncia "voluntariamente" con una mayoría parlamentaria "estable" y "que le apoya", por lo que ha calificado de "increíble" que se sigan "produciendo" algunos "ataques" y "faltas de respeto". "Es su decisión mantener el acta y pido un poquito de respeto y de margen a una persona que ha hecho un sacrificio personal y político importante", ha recalcado.

Finalmente, preguntada por las informaciones publicadas sobre la posibilidad de que Mazón pueda cogerse una baja médica, Camarero ha recalcado que el 'president' "no tiene prescrita" ninguna y que estas "no se piden", sino que "las prescribe un facultativo". "Ayer ya quedó más que explicado", ha sentenciado.