Camarero valora "el compromiso social de Tyrius y su trabajo en defensa de los derechos de las personas"

Encuentro de mujeres Tyrius de Anna - GVA

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha puesto en valor "el compromiso social y la defensa de los derechos de las personas" llevado a cabo por la Asociación Valenciana de Amas de Casa y Consumidores Tyrius en cada municipio de la Comunitat Valenciana durante más de 50 años.

Camarero ha participado en el encuentro de mujeres Tyrius de la localidad valenciana de Anna, donde ha reconocido la capacidad de esta entidad para adaptarse, en cada momento, a las necesidades reales de la sociedad. "Habéis acompañado a personas vulnerables, a los que más lo necesitan, apoyado a quienes atravesaban momentos difíciles y habéis tendido la mano a miles de mujeres y familias desde la cercanía y la comprensión", ha señalado. Por todo ello, la vicepresidenta ha remarcado que la labor de Tyrius "resulta imprescindible en nuestra sociedad".

La titular de Igualdad ha recordado que Tyrius es la asociación con mayor implantación en la Comunitat Valenciana, presente en más de 220 municipios y ciudades del territorio y con más de 100.000 afiliadas.

"Tyrius no solo acompaña, sino que vertebra y cohesiona nuestra tierra creando comunidad, fortaleciendo la vida en nuestros municipios, conectando a las personas y generando espacios de participación", ha afirmado la vicepresidenta.

En el encuentro han participado mujeres de distintos municipios de la comarca de la Canal de Navarrés, en una jornada de convivencia en la que se ha puesto de relieve el papel fundamental de la mujer en la vida social y asociativa.