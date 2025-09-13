Camilo celebra sus grandes éxitos en su debut en el Roig Arena

VALÈNCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante Camilo ha celebrado este sábado sus grandes éxitos en su debut en el Roig Arena con todas las entradas agotadas y más de 12.000 asistentes.

El público ha coreado junto a él sus canciones en el único concierto celebrado en València como parte de su gira por España de 2025, según ha indicado el recinto en un comunicado.

Tras la actuación de Nico González como telonero, el concierto ha arrancado a las 21.30 horas con un "entusiasta" Camilo que ha logrado poner en pie a todos los asistentes al ritmo de 'Una vida pasada'. A lo largo de todo el espectáculo han sonado grandes éxitos del colombiano como 'Vida de rico', 'Favorito' o 'Kesi', así como los temas de su nuevo álbum 'Cuatro'.

También ha estado presente su reciente lanzamiento 'Maldito ChatGPT', un manifiesto a favor de "conectar con aquello que somos y renunciar al supuestamente progresista dominio de los robots y la inteligencia artificial para volver a ser quienes fuimos: personas con capacidad de sentir y amar".

A lo largo de la interpretación de su repertorio, Camilo ha regalado al Roig Arena momentos "memorables", uno de ellos de la mano del artista valenciano Luis Cortés, que ha subido al escenario para acompañarle en un acústico que ha emocionado al público.

El evento, organizado por la promotora Iglesias Entertainment, ha llegado a su final con 'Índigo', un broche de oro para una noche "mágica" en la que Camilo "ha conseguido arrancar la ovación y el cariño de su público".