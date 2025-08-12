Un camión se incendia en la A-3 tras salirse de la carretera

Sofocan el incendio de un camión en la A-3 tras salirse de la carretera - CPBV

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han extinguido este martes por la tarde el incendio de un camión en la autovía A-3 que se ha originado al salirse de la carretera. El vehículo ha quedado calcinado y tumbado sobre la calzada.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se ha movilizado a las 16.17 horas a la A-3 con cinco dotaciones de Requena, Chiva, Torrent y Bomberos voluntarios de Sinarcas, así como el sargento de Requena, informa el organismo.

Se trataba de un camión de transporte de trigo que ha sufrido una salida de vía y ha provocado el incendio. Los bomberos han trabajado en la extinción y en la limpieza de la calzada.