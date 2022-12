Campillo, investigado por la caída de la rama de un árbol que hirió a una familia

Desde el gobierno municipal se muestran "convencidos" de que la causa "será archivada": "En ningún caso ha habido falta de diligencia"



VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Jardinería Sostenible y Renaturalización del Ayuntamiento de València, Sergi Campillo, está llamado a declarar como investigado al estimar la Audiencia Provincial el recurso presentado por la familia que resultó herida como consecuencia de la caída de la rama de un árbol del jardín de Pedagogo Pestalozzi.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de julio de 2021, cuando una rama de un olmo de gran porte de la plaza Pedagogo Pestalozzi de València cayó sobre los miembros de una familia y les produjo varias lesiones, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Al día siguiente, el jefe de sección de Gestión Integral de Arbolado del Servicio de Jardinería Sostenible del Ayuntamiento inspeccionó el jardín y corroboró la caída de una rama secundaria de unos 7,5 metros de longitud y 45 centímetros de diámetro de un ejemplar de olmo de 19 metros de altura, que presentaba "un buen estado general".

Así las cosas, la familia afectada presentó una denuncia que fue archivada por el juzgado en primera instancia, aunque posteriormente la Audiencia Provincial ha estimado el recurso ordenando la práctica de diligencias al respecto, por las que Campillo ha sido llamado a declarar como investigado, ha avanzado este sábado el diario Las Provincias y han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

No obstante, según las mismas fuentes, tanto el vicealcalde como el equipo de gobierno municipal están "convencidos" de que esta causa "será archivada" porque, han asegurado, "los motivos expuestos en el extenso informe municipal que se hizo llegar al juzgado demuestran que en ningún caso ha habido falta de diligencia en el mantenimiento del arbolado de esta plaza y que el accidente fue un hecho fortuito".

En este sentido, desde el entorno del edil han defendido que "este tipo de fenómenos son inherentes a tener un parque de arbolado y palmeras urbanas", pues "en todas las ciudades se producen acontecimientos similares". "Los árboles son seres vivos y, como tales, sufren afecciones que pueden afectar a su estabilidad, en muchas ocasiones detectables pero en un porcentaje de ellas impredecibles y, por tanto, imposibles de evitar", han resaltado.

DANA, LLUVIA Y VIENTO

Las fuentes consultadas han hecho hincapié en que los registros de la Agencia Estatal de Meteorología evidencian que entre los días 26 y 31 de julio de 2021 se produjo una DANA, varios episodios de lluvia y ráfagas de viento que "facilitaron la causa de la caída de la rama".

Además, han apuntado que durante la segunda mitad del mes se produjeron avisos por altas temperaturas, lo que "genera estrés hídrico e incide negativamente sobre la estabilidad estructural del arbolado".

Por otra parte, han afirmado que el 10 de mayo de ese mismo año los operarios de arbolado de la contrata de la zona sur realizaron una visita de evaluación visual de los olmos del jardín Pedagogo Pestolazzi y, al "no observar en general riesgo aparente de fractura de ramas a corto plazo", propusieron actuar "en todo el arbolado de la plaza" en periodo de parada vegetativa (diciembre/enero).

Paralelamente, desde el área municipal responsable se comprobó que no se había recibido "ninguna queja, aviso o reclamación" sobre el estado del arbolado de este parque "ni en 2020 ni en 2021", han añadido las mismas fuentes.

"NO EXISTÍAN MOTIVOS"

"La rama que fracturó no estaba seca ni generaba molestias, por lo que no existían motivos para su eliminación", han reiterado las fuentes municipales, al tiempo que han destacado que el informe técnico redactado tras la posterior inspección señalaba la presencia de duramen oscurecido y lignificado en fase inicial de descomposición en el punto de rotura de la rama, que no es posible reconocer hasta que la rama se ha fracturado".

Finalmente, han lamentado que, aunque "no es posible controlar todos los parámetros" que afectan al arbolado de las ciudades, sí que existen "ciertos indicadores que permiten identificar un gran número de situaciones de peligro".

Así, se han referido a la "caída de ramas de verano" --precisamente, "cuando más idóneo resulta buscar cobijo a la sombra de los árboles"-- que afecta a árboles maduros en verano "sin una causa obvia" y que "a menudo se produce "ocurre tras la aparición de una fuerte lluvia después de un periodo de sequía prolongado" cuando más idóneo resulta buscar cobijo a la sombra de los árboles".