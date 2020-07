Camps corrobora su declaración en la causa del Papa "sin matiz alguno" y acusa a la Fiscalía de "tergiversar"

El 'expresident': "La prueba diabólica a la que soy sometido día a día durante 11 años es muy dura"

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha corroborado su declaración en la causa de la visita del Papa Benedicto XVI a València que se juzga en la Audiencia Nacional "sin matiz alguno" y ha acusado a la Fiscalía de "tergiversar" y de volverle a poner en la "persona de referencia" para "ganar algo de audiencia mediática".

Camps se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los presuntos amaños en la contratación de la trama Gürtel para la instalación de pantallas y megafonía para la visita del Papa Benedicto en 2006 que se le investigue por faltar "palmariamente a la verdad" durante su declaración como testigo en esta vista oral.

"La fiscal ha querido confundir a los miembros del tribunal. La fiscal intenta tergiversar la realidad de los hechos", ha comenzado a decir el exjefe del Consell, para añadir que el ministerio público "tiene constatación fidedigna y documental de que lo que se ha dicho no es cierto".

En este sentido, Camps ha negado que se fuera con Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', a Roma; y que un sastre le regalara trajes. "Son hechos absurdos, irrelevantes y falsos", ha insistido, tras recordar que lo de los trajes es "cosa juzgada", primero por un jurado popular y después por el Tribunal Supremo. Y él fue absuelto.

Así, ha insistido en que la Fiscalía lleva 11 años persiguiéndole "por tierra, mar y aire": "No creo que haya ningún ciudadano español con tantas solicitudes de imputaciones por parte de la Fiscalía, que haya aguantado tantos juicios, tantas instrucciones". "No sé por qué esta obsesión tan paradójica, y en muchos casos rayando lo que no significa una actuación responsable del ministerio público", ha puntualizado.

Como consecuencia de esta "persecución", la Fiscalía ha provocado el gasto de "millones de euros" en centenares de personas: "Y ahora continua con el empeño de intentar empañar mi imagen, el trabajo que hice como presidente", ha lamentado.

En esta línea, ha añadido: "Es una paradoja que lleve 11 años defendiendo mi inocencia sin haber ni un solo dato o papel, excepto meras elucubraciones, para atacarme. 11 años defendiéndome de cosas que no son tangibles. Son esperpénticas y absurdas. La prueba diabólica a la que soy sometido día a día durante 11 años es muy dura". "Esto me ha tocado a mí y continuaré con la misma ilusión, optimismo y fuerza de seguir defendiendo la honorabilidad del cargo que tuve la suerte de ostentar como presidente y la honorabilidad de mi persona", ha subrayado.

"ME FUI SIN RECHISTAR"

Camps se ha referido a la causa en la que estuvo imputado en València, la conocida como 'caso de los trajes', dentro de Gürtel, y ha indicado que dejó de ser presidente mientras que las fiscales "siguen siendo fiscales": "Me fui a casa, sin rechistar, y decidí sentarme en un banquillo por una causa en la que solo se me pedía una multa, no inhabilitación. Me podía haber sentado allí como presidente de la Generalitat, como ha hecho mucha gente, pero no", ha aseverado.

"Decidí que un presidente no podía sentarse en el banquillo y se sentó Camps. ¿Cómo es posible que yo haya dimitido tras ganar por mayoría absoluta y las personas que decidieron mantener la acusación hasta el final, como Ximo Puig --acusación popular-- o las fiscales sigan en sus cargos?", se ha preguntado.

Por último, preguntado por su opinión sobre el caso Erial que se investiga en València y en el que está imputado el también expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, Camps ha apelado a la presunción de inocencia "hasta las últimas consecuencias". "Nada más que añadir", ha dicho.