Camps estaría "encantado" de ser candidato a la Alcaldía de València si las bases del PP se lo pidieran

Publicado 28/09/2018 12:26:09 CET

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat valenciana y del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) Francisco Camps ha asegurado que estaría "encantado" de ser candidato por esta formación a la Alcaldía de València si las bases y sus compañeros de partido se lo pidieran y le dijeran que les gustaría "recuperar" la "potencia" de la capital valenciana en época del PP y "seguir ahondando en la potencia de futuro de una ciudad tan importante". "Mayor honor es imposible", ha afirmado.

Camps, que se ha pronunciado de este modo en una entrevista en el programa 'El Faro' de La 8 Mediterráneo recogida por Europa Press, ha indicado que la Alcaldía de València es "un sueño para cualquier valenciano", al tiempo que ha recordado que él fue "concejal de Tráfico y primer teniente de alcalde" de esta ciudad con Rita Barberá y ha afirmado que la conoce "extraordinariamente bien".

"Yo tengo ahora las cosas que tengo encima de la mesa y no sé mi partido, en qué condiciones estaría", ha indicado, para recordar que imputado ganó las elecciones autonómicas y ha expresado su disposición a atender la petición de ser candidato a la Alcaldía de València que "algún día" le pudieran hacer las bases de la formación y sus compañeros en ella.

El exjefe del Consell ha comentado que así sería si le dijesen que les "gustaría que todo aquello que representó la potencia de la València del PP, con Rita Barberá al frente, se pueda recuperar" y también "seguir ahondando en la potencia de futuro de una ciudad tan importante" como esta.

"Es mi partido, es mi discurso, es mi ciudad. Son mis compañeros de partido, es la gente con la que he crecido toda mi vida política y yo no podría decirles que no", ha agregado Francisco Camps. No obstante, ha considerado que en el Partido Popular hay personas "extraordinarias" para ser designadas cabeza de lista en la capital valenciana.

Camps ha valorado también las posibilidades que habría de "apostar y apoyar", desde esta ciudad, "para que el PP, quien fuese, en este caso Isabel Bonig --la presidenta del PPCV-- alcanzara la Presidencia de la Generalitat".

El 'expresident' ha admitido que estaría "encantado" aunque hay "una nómina extraordinaria de personas" que podrían ser candidatas, pero ha insistido: "No le quepa la más mínima duda de que Francisco Camps, si las bases del partido, si la militancia, mis compañeros de partido dijesen nos gustaría que fueses nuestro candidato a la Alcaldía de València, mayor honor es imposible".

En esta línea, ha resaltado la situación de València en un "lugar extraordinario" y sus comunicaciones e infraestructuras y ha reiterado que está "en un momento extraordinario si alguien lidera la ciudad sabiendo qué tiene entre manos". "València es una de las grandes joyas de España y nuestra nación requiere de las grandes capitales", ha aseverado Francisco Camps.