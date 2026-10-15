Una canción deconstruye el ruido "visceral" de una mascletà en clave post-punk y dark-wave

Una canción deconstruye el ruido "visceral" de la mascletà en clavep ost-punk y dark-wave - CAVRVM

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de música oscura Cavrvm ha lanzado su nuevo single, titulado 'Post Circvs', una pieza que traduce el ruido "visceral" y el ritmo explosivo de la icónica mascletà valenciana en un "impactante" paisaje sonoro contemporáneo.

"'Post Circvs' es mi reinterpretación, o más bien mi resignificación, de una mascletà valenciana", explica el artista que está detrás del proyecto.

La canción, disponible desde el pasado 9 d'Octubre, construye un puente entre la tradición cultural valenciana y los géneros underground modernos, fusionando la energía del cold-wave, texturas industriales pesadas, líneas de bajo de post-punk, atmósferas densas de dark ambient y una implacable percusión electrónica.

El concepto nació de forma orgánica en la propia calle: "El pasado mes de marzo, durante las Fallas, grabé una mascletà con mi teléfono móvil. Unos meses después, vi una actuación en directo de la banda bielorrusa de post-punk Molchat Doma, y justo después supe exactamente qué hacer: combinar la violencia acústica del espectáculo pirotécnico con la oscuridad del post-punk post soviético".

La portada del single está inspirada por las antiguas Bodegas Vinival, en Alboraia (Valencia), actualmente abandonadas y conocidas popularmente como "el Kremlin".

Este tema está disponible en todas las plataformas de streaming, como Spotify, Apple Music, Bandcamp o YouTube Music.