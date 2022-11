Los candidatos electorales de Compromís deberán comprometerse con los derechos de las personas trans

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís promulgará en su próxima ejecutiva un documento para que todos los candidatos electorales acrediten que lucharán por los valores de valencianismo, progresismo, ecologismo, feminismo, igualdad LGTBI y derechos para las personas trans.

Todos los aspirantes a los comicios deberán firmar este compromiso para formar parte de las listas, explican fuentes de la coalición sobre este documento avanzado por 'eldiario.es'.

"Al igual que todas las personas que se apuntan a participar en las primarias de Compromís deben acreditar que comparten los principios y valores de la formación, con más razón lo debe hacer cualquier cargo público, para ser más claros y transparentes con la ciudadanía a la que representamos".

En el caso de las primarias, la fórmula simple de Compromís es "reconozco esta formación como la que representa el conjunto de valores con los cuales me identifico", aunque en el caso del documento que firmarán los candidatos será más extenso y concreto.

Este martes, varios militantes de la coalición pidieron en redes sociales la retirada de la candidatura de María Viu a la Alcaldía de Burjassot (Valencia) al considerar que difunde "mensajes tránsfobos".

Al respecto, el sector LGTBI de Compromís subrayó en un mensaje en Twitter que tienen claro desde hace muchos años que el apoyo a estos derechos es "incuestionable".

"La Ley Trans está en nuestro programa electoral desde 2015 y nosotros la impulsamos en el Botànic. Por eso tenemos muy claro que los derechos trans son derechos humanos", manifestó esta sectorial de la coalición en alusión a la normativa estatal en la que discrepan PSOE y Unidas Podemos.

El alcalde de València y miembro de Compromís, Joan Ribó, ha asegurado que firmará "encantado" ese texto, que le parece "perfecto". "Lo he leído y, por supuesto, lo firmaré encantado. Me parece que todo el mundo lo tenemos que firmar porque forma parte del ADN de nuestra organización", ha expuesto preguntado por ese documento

Ribó, que ha participado en la ofrenda floral a la tumba de Mariano Benlliure con motivo del 75 aniversario de su muerte, ha señalado que le costaría estar en una organización en la no se respetaran los derechos de todas las personas y en la que eso "no fuera un elemento claro".

El primer edil ha comentado que esta semana ha hablado y defendido en varios actos "los derechos humanos para todas las personas". "Y hoy repito lo mismo y añado que cuando hablo de todas las personas también hablo de las personas transexuales", ha aseverado, además de defender los derechos de cualquier otra independientemente de su "religión, color de piel o cualquier otra circunstancia".

"Cualquier elemento tiene que ser respetado en las personas y, por supuesto, su opción sexual también", ha remarcado el alcalde de València.

"NO ES ASUNTO MÍO"

Preguntado por si María Viu debe seguir siendo candidata a la Alcaldía de Burjassot, Joan Ribó ha indicado que esa es una cuestión que no le compete a él. "Eso no es un asunto mío, es un asunto que tiene que tratar la dirección" del partido, ha manifestado.

"Yo soy alcalde y estoy muy lejos de todos los problemas de organización. Ya me dediqué muchos años a la organización en el partido y esa asignatura la tengo aprobada y ya no me acuerdo de ella", ha apostillado.