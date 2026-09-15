Cano exige al Gobierno central "menos anuncios y más hechos" para ampliar ya los aeropuertos de la Comunitat Valenciana

Archivo - Avión despegando - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha reclamado al Gobierno central "menos anuncios y más hechos", tras la aprobación de este martes por parte del Consejo de Ministros del Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (DORA III), y que prevé una inversión de 1.270 millones de euros en los aeropuertos de la Comunitat Valenciana durante los próximos cinco años.

Cano ha subrayado en un comunicado que la Comunitat Valenciana "no necesita solo titulares, sino planificación real, licitaciones, obras y plazos cerrados" para dar respuesta al crecimiento de la demanda aérea y al peso estratégico que tienen los aeropuertos de Alicante-Elche Miguel Hernández y València para el turismo, la movilidad y la economía del conjunto de la Comunitat Valenciana.

"Los aeropuertos de la Comunitat Valenciana están creciendo por encima de sus posibilidades operativas y por encima de la capacidad para la que fueron dimensionados. Los últimos datos de Aena vuelven a confirmarlo: Alicante-Elche Miguel Hernández rozó los 12,5 millones de pasajeros entre enero y julio, con 12.402.145 viajeros, un 9,6% más, y València superó los 7,3 millones de pasajeros, con 7.312.106 usuarios, un 8,5% más", ha señalado la consellera.

Estos incrementos contrastan con la evolución del conjunto de los aeropuertos de la red de Aena en España, que en los siete primeros meses del año registraron 190,6 millones de viajeros, un 4% más. "La Comunitat Valenciana crece más del doble que la media nacional y, por tanto, necesita inversiones al ritmo de su demanda real", ha remarcado Cano.

El DORA III contempla 868 millones de euros para el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, destinados a la ampliación del área terminal, actuaciones en el campo de vuelo y plataforma y mejoras de seguridad. En el aeropuerto de València, la inversión prevista asciende a 402 millones de euros para el desarrollo de la terminal, un nuevo control de seguridad y actuaciones en aparcamientos y accesos.

La titular de Turisme ha valorado que el Gobierno "reconozca por fin una necesidad que la Generalitat viene reclamando desde hace años", pero ha advertido de que "el anuncio llega tarde si no va acompañado de ejecución inmediata". "La Comunitat Valenciana no puede seguir esperando mientras sus aeropuertos baten récords de pasajeros y operan al límite", ha añadido.

Cano ha recordado que el plan aprobado por el Consejo de Ministros prevé cerca de 13.000 millones de euros para el conjunto de la red de Aena. "Si el propio Ministerio admite que la red necesita una ola inversora sin precedentes, la Comunitat Valenciana debe estar entre las prioridades reales, no solo en los anuncios", ha afirmado.