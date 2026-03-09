La cantante Christina Rosenvinge muestra este jueves su faceta "más cercana" al público en el IAC

Christina Rosenvinge - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cantante Christina Rosenvinge abrirá este jueves, 12 de marzo, una nueva edición del ciclo 'Contar y cantar', organizado Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) y en el que ofrecerá su faceta "más cercana" al público.

La propuesta, que en posteriores sesiones contará con Víctor Coyote y Nacho Casado, incluye una entrevista y un recital para "fomentar el diálogo entre la música y la palabra", según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

'Contar y cantar' propone un coloquio con artistas, compositores e intérpretes de la industria musical española, con el objetivo de ofrecer al público "una experiencia íntima y reflexiva que permita conocer tanto el proceso creativo como universo musical y emocional de la escritura de canciones".

Así lo ha recordado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha animado al público alicantino a participar en la programación cultura que ofrece gratuitamente y a lo largo de todo el año el IAC.

Rosenvinge, recientemente galardonada con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, "es una de las figuras clave de la música popular española desde finales de los años ochenta", destaca la Diputación alicantina.

La cantante inició su trayectoria en "plena eclosión" de la movida madrileña, primero al frente de Alex & Christina y, poco después, como líder de Christina y Los Subterráneos. A partir de finales de los 90, emprendió una etapa de "reinvención artística" que la llevó a abandonar los códigos más comerciales para desarrollar una obra cada vez "más personal, reflexiva y literaria".

Su carrera en solitario se caracteriza por una "constante búsqueda creativa", donde conviven el 'rock', el folk, la experimentación sonora y una escritura "cada vez más afilada e introspectiva". Además de su trabajo musical, Rosenvinge ha desarrollado proyectos vinculados al teatro, la poesía y la literatura, por lo que ha ampliado su universo creativo "más allá" del formato de la canción.

VÍCTOR COYOTE

Por su parte, Víctor Coyote, que participará en el ciclo el 10 de abril, "cuenta con una larga y singular trayectoria musical que se inicia en los años 80, en pleno estallido de la Movida".

Al frente de Los Coyotes, fue uno de los impulsores de la escena 'punkabilly' del momento, para después romper con cualquier etiqueta incorporando ritmos latinos y una visión panamericanista "que desafiaba la mirada dominante, entonces centrada en la fascinación por la Europa próspera", resalta la Diputación.

"En esa etapa desarrolló un ideario musical propio, atravesado por una estética deliberadamente popular, referencias al culebrón y letras con un marcado compromiso social", añade.

En 1992 inició una carrera en solitario siguiendo sus "impulsos creativos con una fe constante en la música popular". Su discografía, "diversa y nada monolítica", incluye trabajos que mezclan 'funk' y espíritu del brasil nordestino, experimentos de 'rock' electrónico con contrabajo y 'loops' de guitarra, 'power pop', un disco "intimista" de 'glam-folk' "descreído" y una colección de versiones "que reivindican la figura del 'crooner' de pueblo a través de clásicos locales, folclóricos, universales y olvidados".

NACHO CASADO

De otro lado, Nacho Casado, que participará en el ciclo el 15 mayo, es un músico y compositor ilicitano cuya trayectoria se ha construido "desde la independencia, la honestidad creativa y una fuerte conexión con la canción de autor contemporánea", según la Diputación.

Inició su carrera a mediados de los años 2000, desarrollando un "universo musical propio" en el que conviven el folk, el pop y el 'rock' de raíz americana, "siempre al servicio de una escritura íntima y cuidada".

A lo largo de su discografía "ha ido depurando un estilo personal, con arreglos sobrios y atmósferas envolventes que acompañan letras reflexivas, a menudo marcadas por la introspección y el paso del tiempo".

"Casado ha colaborado con diversos artistas y ha llevado su música a escenarios de todo el país, consolidándose como una figura respetada en el circuito independiente", ha concluido la institución provincial.