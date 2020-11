Cantó afirma que "por ahora no" votarían el presupuesto del Consell y pide "concretar": "No nos valen palabras bonitas"

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Ciudadanos (Cs) en Les Corts, Toni Cantó, ha afirmado que su grupo "por ahora no" votaría a favor de los presupuestos del Consell y ha pedido al Consell "concretar": "No nos valen las palabras bonitas, queremos asegurarnos unas enmiendas en las que haya números, cifras reales y plazos, y eso es lo que trataremos de negociar durante estos días".

Así se ha expresado Cantó en atención a los medios este lunes, donde ha adelantado que contactará con el president, Ximo Puig, para "apretarles y empujarles" a negociar. En este sentido, ha puntualizado: "Entiendo que este es el proceso normal, y ahora llega la negociación".

"La mayor parte de las peticiones que nosotros teníamos no están reflejadas, pero era lo que esperaba. Lo lógico es que ahora en las enmiendas que nosotros aportemos haya un compromiso de que van a ser aprobados, y eso es lo que estamos negociando ahora", ha agregado.

Igualmente, ha destacado la reunión que mantuvieron los diputados de Cs Ruth Merino y Tony Woodward con la Dirección General de Presupuestos, en la que vieron "buena predisposición". "Pero a mí me cansa la buena predisposición si no va acompañada de datos y de cifras", ha manifestado.

"Esto no va de buenas disposiciones, va de realidades firmadas con número, con cifras, porque si no, estaríamos engañando a los valencianos y desde luego nosotros no vamos a contribuir para nada a eso, y muchísimo menos a una situación tan dramática como la de ahora", ha aseverado.

Cantó ha abundado en que en las cuentas que presentó el Consell el viernes "no se materializa esa subida de personal sanitario, que para nosotros era necesaria" ni tampoco "se concretan de ninguna forma las ayudas que hemos pedido para la educación, para el inglés y para construir esas plazas en las residencias de mayores".

"AMENAZA EN EL HORIZONTE" DE SUBIDA DE IMPUESTOS

Además, ha alertado de la "amenaza en el horizonte" por parte de Compromís y Unides Podem "que siguen pidiendo y forzando al Gobierno a que se suban los impuestos de los valencianos". "Creo que eso es absolutamente contraproducente", ha criticado.