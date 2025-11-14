Cantó (AVL) espera una actitud positiva de Pérez Llorca hacia el valenciano y pide "sentido común" al Consell

Archivo - La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, durante una entrevista para Europa Press - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, ha confiado en que el candidato propuesto por el PP para relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat tenga una "actitud positiva" hacia el valenciano, dado que es valencianoparlante, al tiempo que ha pedido "sentido común" al Consell para no seguir "rompiendo consensos" en torno a la lengua propia.

"Podemos llegar a un punto sin retorno, y eso sería muy peligroso", ha advertido, algo que ha contrapuesto con la postura de la sociedad de "respeto mayoritario" hacia la lengua con una "eclosión" de la música en valenciano. "La prueba más evidente es la despedida de La Fúmiga, que llenará dos veces el Roig Arena, eso hace dos años sería impensable", ha ilustrado.

Cantó, en una entrevista en À Punt recogida por Europa Press, ha abordado este viernes la situación a la que se enfrenta la Acadèmia tras los recortes presupuestarios aprobados por el Consell del dimitido Carlos Mazón y las perspectivas de cara al nuevo gobierno valenciano, en caso de que fructifique en los próximos días el acuerdo PP-Vox para investir a Pérez Llorca como 'president'.

Tras reiterar que tanto el valenciano como la AVL afrontan su "momento más crítico", ha vuelto a instar a la Generalitat a poner "mucho sentido común" en torno a la lengua propia y a mantener colaboración institución. "Nosotros siempre hemos tendido puentes, no nos hemos dedicado a obstruir y hemos colaborado lealmente", ha subrayado, y ha defendido que la AVL lleva "25 años intentando pacificar y sacar la lengua del debate partidista".

Ha exigido "que no se asuman posturas contrarias al Estatut d'Autonomia" y que "no nos enfrenten a los valencianos con estrategias de división que no llevan a ningún sitio", con el objetivo de que "todos esos consensos que costaron tanto de conseguir no se rompan". "La sociedad no está a favor de eso", ha recalcado.

RECUERDA QUE SERÁ IMPOSIBLE REFORMAR LA AVL

Además, ha hecho notar que será difícil que el PP aprueba la propuesta que Mazón anunció hace dos meses en el Debate de Política General para reformar la AVL, dado que requiere de una mayoría de dos terceras partes de Les Corts y ni PSPV ni Compromís la apoyarán. "Me parecía un brindis al sol, aunque también hay otras maneras de definirlo, pero no se debe hablar de esto en este momento", ha señalado.

Sobre su relación con Pérez Llorca, Cantó ha explicado que conversó con él como síndic del PP en Les Corts cuando se dirigió a los grupos parlamentarios para advertirles de la "ilegalidad" del recorte presupuestario aprobado por el Consell. Dicho esto, ha destacado que es valencianoparlante y que el municipio del que es alcalde, Finestrat (Alicante), ha participado en campañas de la AVL y cuenta con una oficina municipal de promoción lingüística.

"Supongo que su actitud respecto a su lengua materna será muy positiva, así lo deseo y lo espero, pero no sé qué pasará y no es ninguna garantía. Por eso pido un compromiso firme de apostar por el valenciano y no romper consensos. No todo vale", ha manifestado.

En cuanto a la situación actual del valenciano, ha defendido que "la sociedad se debe mover por su lengua y continuar apoyándola" y ha reclamado "políticas decididas de promoción de la lengua que no está haciendo la Generalitat. "Nosotros no lo podemos hacer a solas", ha constatado.

ECLOSIÓN DE LA MÚSICA EN VALENCIANO

La presidenta de la Acadèmia sí ha destacado signos de "esperanza" con la eclosión de la música en valenciano y las "sorpresas" de los resultados de la consulta lingüística impulsada por la Conselleria de Educación para que los padres eligieran la lengua base de la educación de sus hijos.

Al respecto, ha resaltado que el valenciano "despuntó" en la educación concertada y logró buenos resultados en zonas de predominio lingüístico castellano como la comarca de La Serranía. "No quieren ser valencianos de segunda: los padres quieren las mismas oportunidades para sus hijos que pueden tener en Morella, Elx, Alcoi o Gandia", ha reivindicado.

Respecto a la ayuda de casi 200.000 euros aprobada por el Ministerio de Universidades para la AVL, Cantó ha indicado que está en última fase de tramitación y esperan recibirla "en muy breve". Irá destinada a proyectos "concretos" para mejorar las aplicaciones informáticas de la institución, mientras la subvención de otros 200.000 euros de la Diputació de València será para "celebrar con la dignidad que merece" al Escriptor de l'Any 2026: el cronista Francesc Almela i Vives.