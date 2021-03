Cantó (Cs) denuncia la "hipocresía" del Gobierno valenciano al exigir el requisito del valenciano a funcionarios

CASTELLÓ, 12 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha denunciado este viernes la "hipocresía" del Gobierno valenciano al exigir el requisito del valenciano a los funcionarios "que él no cumple, puesto que la única persona de todos los consellers que ha mostrado ese certificado es el señor Marzà".

Cantó se ha pronunciado así ante los medios en Castelló tras reunirse con la presidenta d'Artistes Gaiaters, Vanessa Pérez, y miembros de la gestora de Gaitas de Castelló al ser preguntado si él tiene alguna certificación de valenciano.

El dirigente de Cs ha indicado que él no obliga a nadie a que tenga ese nivel de valenciano. "Yo recibo clases de valenciano pero no obligo a los valencianos ni creo que sea justo obligar al resto de españoles a que certifiquen un nivel de valenciano para entrar a trabajar en las administraciones públicas", ha dicho.

"Persigo la hipocresía de un Gobierno valenciano que obliga a los ciudadanos a hacer algo que él no cumple porque la única persona de todos los consellers que nos ha mostrado ese certificado es el señor Marzà, el resto no ha dicho ni 'mu', luego no deben tener lo que sí exigen al resto de ciudadanos", ha apuntado Cantó, quien ha señalado que ahora han preguntado a los siguientes niveles de la Administración valenciana "para que todos los valencianos sepan que esta élite privilegiada les obliga a algo que no cumple".

Preguntado si él se va a presentar a algún exámen para obtener algún certificado de valenciano, Toni Cantó ha subrayado que él va a hacer lo que a le gustaría que se hiciera. "Quiero que a la Comunitat Valenciana vengan los mejores a trabajar y que cuando estén aquí les ayudemos a aprender valenciano, pero porque una persona sea de Albacete, del País Vasco o de Galicia no debemos ponerle ninguna traba para trabajar aquí", ha añadido.

"Quiero que vengan los mejores y lo que prohíben los socialistas y nacionalistas, es decir, que los valencianos puedan trabajar libremente en el País Vasco o en Galicia. Quiero libertad en España y creo que todos los españoles deberíamos tener un derecho garantizado de trabajar donde nos dé la gana", ha concluido.