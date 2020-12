Cantó defiende que Ayuso está "en su lado": "Muchas veces me siento muy identificado con cosas que dice"

Cree que el PSOE "se puede olvidar de gobernar Madrid en mucho tiempo" y critica a Puig porque "el efecto capitalidad no existe"

VALÈNCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos (Cs) en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha afirmado no sentirse preocupado "en absoluto" por la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya que considera que está "en su lado" y ha agregado: "Muchas veces me siento muy identificado con cosas que dice".

Así se ha pronunciado Cantó en una entrevista concedida a Europa Press. Respecto a las críticas de Ayuso este martes a la distribución de los fondos React-EU ha afirmado que "cuando se reparten sin criterios objetivos y sin transparencia", las comunidades "se sienten agraviadas".

"Nosotros estamos agraviados desde hace mucho tiempo por la infrafinanciación, y seguiremos peleando para que haya justicia objetiva y transparente", ha agregado, al tiempo que ha defendido que su formación busca "evitar enfrentamientos" entre autonomías, que "es lo que parece que quieren otros".

Por otra parte, ha afirmado que "ninguno de los gobiernos apoyados por Cs" va a caer y ha valorado la gestión de su compañero de partido Ignacio Aguado en la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid tras "aguantar muchísima presión": "No creo que el bipartito madrileño esté muerto, eso quisieran algunos".

En este sentido ha argumentado que la posibilidad de que Cs deje caer gobiernos con el PP "es un relato alimentado por el gobierno central" ya que "el PSOE sueña con gobernar Madrid". "El PSOE se puede olvidar de gobernar Madrid en mucho tiempo", ha aseverado, y ha manifestado: "A ver cómo va a hacer campaña el PSOE de Madrid diciendo que tiene que subir los impuestos. Me gustaría mucho verlos".

En esta línea, ha señalado que lo que le "preocupa por lo que pueda pasar en este país" son "Sánchez, ERC, Bildu o Iglesias. Esos son los que me preocupan", mientras que, en este sentido, Ayuso "no me preocupa en absoluto".

Así, respecto a las relaciones entre la Comunitat Valenciana y Madrid, Cantó ha asegurado que "nadie impide competir con Madrid bajando impuestos", aunque ha hecho hincapié en que la valenciana está peor financiada que Madrid. En este sentido, ha instado a Puig a visitar ese territorio para "establecer puentes, crear más colaboración y aprender de lo que está haciendo bien".

"Yo no quiero que Puig deje de ir a Barcelona, pero quiero que también vaya a Madrid", ha agregado, en referencia a la reciente visita del 'president' a Catalunya.

"EL EFECTO CAPITALIDAD NO EXISTE"

Además, ha criticado el "efecto capitalidad" que Puig ha atribuido a Madrid en varias ocasiones: "El efecto capitalidad no existe. Es un invento de Puig y de otros para justificar su mal gobierno", ha aseverado.

Bajo este prisma, cree que es un paradigma "peligroso": "Primero porque es mentira. Segundo porque nos enfrenta, y tercero porque enfrenta a los valencianos precisamente con una de las comunidades a las que más debemos". "Es una irresponsabilidad brutal", ha abundado.

"No solo conceptualmente es un error", ha manifestado, sino que "además somos el puerto de Madrid, la comunidad preferida para veranear de los madrileños y para las inversiones de las Comunidad de Madrid. ¿Vamos a seguir tirando piedras contra nuestro propio tejado?", se ha preguntado.

Para el líder de Cs, "el problema de la Comunitat Valenciana es la infrafinanciación" y no "la competencia de Madrid". Respecto a si este punto sería un escollo en su relación con Puig, ha manifestado: "Yo estoy dispuesto a negociar muchas cosas, cuando negocie yo tendré que alejarme de mi espacio, pero también él del suyo".

ARRIMADAS

Por otra parte, se ha referido a la situación del partido a nivel nacional, donde ha defendido que su líder, Inés Arrimadas, ha sido "muy generosa" con el partido y ha asegurado que se mostró "muy contenta" con las negociaciones sobre los presupuestos de la Generalitat, en los que finalmente Cs se abstuvo.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, a los que Cs ha votado en contra, ha manifestado: "Nosotros lo teníamos más fácil que Inés". "Aquí tenemos a Puig, Oltra y Podemos, con ellos no hemos tenido que negociar casi nada, pero allí están los golpistas catalanes, Bildu y Pablo Iglesias que ha trabajado todo lo posible para boicotear todo".

"Aquí me han tumbado la bajada de impuestos, pero yo he conseguido un montonazo de cosas. Allí se ha boicoteado todo lo que se intentaba, y luego está Pedro Sánchez, que miente más que habla", ha agregado.

Preguntado sobre su relación con los dos líderes que ha tenido su partido, Albert Rivera e Inés Arrimadas, ha argumentado: "son distintos" pero "igualmente buenos" y tienen "excelentes perfiles ambos". "No tengo que elegir entre papá y mamá, los quiero a los dos", ha agregado.