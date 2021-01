Cantó dice que el Botànic está "muerto" y no acabará la legislatura y sueña con un "tripartito bueno" con Cs, PSPV y PP

Defiende que su partido es "capaz de centrar al tripartito y al PP" y espera seguir "dando caña" en Corts en 2021

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha defendido que el acuerdo del Botànic está "muerto" y ha augurado que "no va a aguantar toda la legislatura", al tiempo que ha asegurado que "sueña" con un "tripartito bueno" entre su formación, el PSPV y el PP.

Así se ha expresado Cantó en una entrevista con Europa Press, en la que ha lamentado que socialistas y 'populares' se "autoexcluyen" de esta ecuación, aunque cree que su partido podría ser un "pegamento" para este pacto.

Pese a ello, no "piensa" en un escenario en el que asumiera la vicepresidencia de un gobierno de Ximo Puig. No obstante, el también síndic de Cs en Les Corts ha defendido el "camino de confianza" abierto con el 'president' y con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, durante la negociación de presupuestos, en los que finalmente la formación naranja se abstuvo.

Al respecto, ha admitido tener un "sentimiento de frustración" al no aprobarse su propuesta de impuestos "boicoteada por Compromís y Unides Podem". Sin embargo, ve "muestras de desmoronamiento" en el Botànic, que "no va a llegar ni de lejos al final de esta legislatura", lo que "podría ser dramático".

De hecho, considera "obvio" que el PSPV está "incómodo" con sus socios pese a que "el poder es un pegamento muy fuerte". "Creo que se está despegando, se está desmoronando y lo ideal sería un pacto mucho más firme y más centrado", ha agregado.

Para Cantó, "no se va a acabar la legislatura, y bastantes meses antes de que acabe, veremos al PSOE intentando gobernar en solitario y Compromís y Podemos saltando del barco y marcando diferencias para prepararse para las elecciones". "Veremos ese espectáculo penoso que ya se ha visto algunas veces en otras comunidades autónomas", ha aventurado.

"Quienes pagan las broncas entre Puig, Oltra y Davó o Lima o quien sea que mande en Podemos son los mayores, los profesionales sanitarios o los comerciantes", ha señalado al tiempo que ha tildado de "muy negativa para los valencianos" la inestabilidad política.

En este sentido, ha criticado a Compromís y Podemos por "saltarse lo que han firmado" en el pacto de reconstrucción "a la primera oportunidad". Además, ha considerado que "si alguno de ellos hubiera dado un paso" hacia el acuerdo, "el otro se hubiera sumado". Preguntado sobre cuál de las dos formaciones ha sido más reticente al acuerdo, ha afirmado: "En el tema de impuestos no lo sé. Yo creo que si Mónica Oltra o Fran Ferri hubieran querido, habríamos llegado a acuerdos".

Así, ha reconocido que en áreas como personas mayores sí llegaron a entendimientos con Compromís, pero ha criticado que esta formación "cree que los valencianos pagan pocos impuestos todavía". Para Cantó, la valenciana es una de las autonomías donde "se pagan más impuestos" y ha instado a fijarse en la Comunidad de Madrid o Andalucía donde "bajando impuestos, se recauda más".

"ATAQUE DE CELOS"

Por otra parte, Cantó se ha referido a la líder del PPCV, Isabel Bonig, que durante la negociación de presupuestos calificó a la formación como un "grupo en extinción". "No se lo tengo en cuenta porque creo que sabe que no es así", ha dicho y lo ha achacado a un "ataque de celos" ya que el PP es su socio en la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante y "de repente ve como negocia con otros".

No obstante, ha indicado que esto "es lo que define" a su partido y hace "difícil" el espacio que ocupan, pero él se siente "muy cómodo". Para Cantó, Cs es "capaz de centrar al tripartito y al PP", de "atraer hacia el centro a ambos".

Respecto a Bonig, ha admitido tener "cierta debilidad" por ella ya que es "una mujer muy entrañable y muy valiente y peleona". "Yo admiro mucho eso", ha añadido antes de decir que le gusta trabajar "sin duda con ella".

En este sentido, ha afirmado que "igualmente" han trabajado con el PP durante estos meses de negociación de los presupuestos, pero los 'populares' "renunciaron a intentar" entrar en este diálogo con el Botànic. "Sus razones tendrán", ha añadido.

"TRIPARTITO BUENO"

Pese a todo, Cantó mantiene el "sueño" de un "tripartito bueno" con socialistas y 'populares' que "gobernara en Les Corts, las tres diputaciones y más del 90% de los municipios", algo que supondría un "cambio histórico". Para ello, hará "todo lo posible" durante lo que queda de legislatura.

Así, ha pedido "olvidarse de nacionalismos como el de Compromís o el populismo de Podemos" ya que "van a desaprovechar" las oportunidades de los fondos europeos con un "nuevo plan E". "Luego en cinco o seis años diremos, ¿oye qué pasó con las decenas de millones de euros? Pues nos los fundimos en cinco o seis años y no han transformado la Comunitat Valenciana. ¿Qué pena, no?", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que la Comunitat tiene "los mimbres" para "convertirse en una de las regiones más potentes de Europa" mediante la "oportunidad histórica" de los fondos europeos. De hecho, considera que pueden significar un "paso hacia adelante" en materias como innovación y cree que de no afrontar estos retos la autonomía quedará "a la cola de Europa".

¿Existen esos "mimbres" entre él, Puig y Bonig para este "tripartito bueno? "Yo creo que la relación entre el PSOE y el PP es mala. Hay muchas heridas y muchas cicatrices", ha considerado, ya que cree que practican una política "autoexcluyente".

"Es un obstáculo no solamente de mecánica de partidos, sino incluso personal" entre dirigentes de ambos partidos, ha señalado, pero considera que "podría ser salvable". Además, cree que Cs "podría ser un buen pegamento", por lo que ha instado a ambos líderes a "tener generosidad política" y "dejar de lado" estas reticencias para "llegar a acuerdos".

Para Cantó, "el problema al final no es personal, es de convicción política, que ellos crean realmente que eso es lo mejor para los valencianos". "Si lo crees, hay que ir para delante y practicarlo", ha agregado.

Por otra parte, preguntado sobre el otro líder del PP con el que ha llegado a acuerdos en los últimos meses, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha afirmado sentirse "muy cómodo" con él ya que "todo lo acordado se ha cumplido". En este sentido, le ha transmitido que Cs es un "socio leal" que cumplirá "hasta el final el pacto de gobierno".

"CAÑA"

Preguntado respecto a la posición de Ciudadanos tras la negociación de presupuestos, Cantó se ha mostrado "muy orgulloso" del trabajo de su equipo y ha afirmado que afrontan 2021 "con ilusión, ganas y fuerza" pero "conscientes del difícil momento".

En esta línea, van a seguir "ofreciendo la mano al Gobierno" para negociar, pero por otro lado quiere seguir "dando caña". "No creo que haya nadie en Corts que dé más caña que yo", ha asegurado. Así, ha afirmado que conjuga estas dos caras "con mucho gusto" ya que no se "limita": "Puedo seguir criticando lo que no me gusta, pero tendiendo la mano para llegar a pactos", ha agregado.

"Estoy muy lejos de la ideología de muchos dentro de este tripartito, pero muy lejos. Pero la gente está en una situación dramática", ha manifestado.