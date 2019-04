Cantó dice que el PP tiene aún que "limpiarse" y espera que Cs lidere el cambio: "Aspiro a ganar a Bonig"

Publicado 02/04/2019 14:37:41 CET

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Generalitat, Toni Cantó, ha asegurado este martes que el PP "tiene todavía mucha tarea que hacer para limpiarse", aunque ha indicado que para "echar al tripartito" tendrán que entenderse, eso sí, pactando medidas de regeneración. En todo caso, ha mostrado su esperanza en que sea la formación naranja y no los 'populares' la que lidere el cambio de signo en la Comunitat: "Aspiro a ganar a Isabel Bonig y al PPCV en campaña".

Así se ha pronunciado Cantó en declaraciones a los medios en relación a la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que hay varias personas detenidas, entre ellas el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València y exsenadora fallecida Rita Barberá

"Es un día triste porque un día más se ve manchada la imagen de la Comunitat Valenciana", ha dicho, y al ser preguntado sobre si aún así el PPCV sería un buen socio de gobierno tras el 28A, ha señalado que tanto PP como PSOE "tienen todavía muchísimo que hacer para sacarse la corrupción de encima, pero son los partidos constitucionalistas" con los que tienen desde Cs la "obligación" de entenderse.

Ha recordado que no se entenderán con "el PSC valenciano" y lo tendrán que hacer con el PP "para echar al tripartito" pero obligando "a que quite a los imputados y a los corruptos" y con legislación contra la corrupción y para proteger a los denunciantes para "construir entre todos una Comunitat Valenciana del siglo XXI, no la de ahora mismo que es del siglo XX".

Tras su 'tuit' en el que afirma que el PP no puede liderar ese nuevo Consell, ha afirmado que confía en que finalmente Ciudadanos liderarán el cambio. Si quedaran segundos, ha apuntado Cantó, apostarían por ese pacto 'a la andaluza' siempre y cuando haya un acuerdo por escrito. "Y no esas cosas que hace Isabel (Bonig) de decir 'le daré a Toni la posibilidad de ser vicepresidente', seamos serios esto se trata de firmar acuerdos y políticas, no de repartirse cargos que todavía usted ni siquiera tiene", ha agregado.

Serán los valencianos, ha continuado, los que pondrán "a cada uno en su lugar" pero habrá que firmar una propuesta para "acabar con los chiringuitos, modernizar la economía y blindarnos de una vez por todas contra la corrupción o contra esos enchufismos y entes que no sirven de nada que está creando el tripartito".

Preguntado sobre su propuesta para eliminar la Conselleria de Transparencia cuando aún se producen investigaciones y registros como los de este martes, ha defendido que se combate con legislación y protegiendo a los denunciantes, porque "muchas veces son los que pasan por una auténtica odisea después de haber hecho un favor a la sociedad".

Ha recordado que existe, además, la agencia antifraude, el síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes y Fiscalía, y que Cs pretende por ejemplo que los partidos políticos "deban responder con sus bienes de las corruptelas de sus empleados, de sus cargos públicos" y si esto ya estuviera aprobado "el PP tendría que estar vendiendo ahora mismo todas las sedes que tiene en España y todos sus bienes".

Cantó ha reiterado que solo ha hablado de eliminar la Conselleria de Transparencia ya que "es innecesaria habiendo todos los entes que hay para poder pelear contra la corrupción" y que respaldan la agencia antifraude pese a que el PP quiera acabar con ella: "No me extraña, le ha dado disgustos".