Cantó no aceptará "ninguna lección del machito Iglesias", del PSOE ni de Oltra: "Yo no practico igualdad de boquilla"

Publicado 07/03/2019 14:33:40 CET

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Cs a la Generalitat Valenciana, Toni Cantó, ha subrayado que "no va a aceptar ninguna lección del machito de Pablo Iglesias" en materia de igualdad ni tampoco del PSOE, ni de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. "Yo no practico la igualdad de boquilla que luego no se materializa en nada", ha subrayado.

Cantó se ha pronunciado en estos términos en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha criticado al líder de Podemos, tras el polémico mensaje que la formación morada publicó en su cuenta de Twitter para anunciar la vuelta de Iglesias a la política tras su permiso de paternidad.

"Yo no voy a aceptar ninguna lección del machito Iglesias que dice y tuitea ayer que 'vuelve el hombre' después de un permiso de paternidad que ha disfrutado gracias a Cs que fue el que lo alargó", ha remarcado Cantó.

Asimismo, ha puntualizado que tampoco va a aceptar "ninguna lección de igualdad de un PSOE que ha dejado dos tercios de las ayudas de la violencia de género sin ejecutar en Andalucía" ni tampoco de la vicepresidenta y consellera de Igualdad de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y "un tripartito que ha dejado el 58% de las medidas del pacto valenciano sin cumplir".

"Yo no practico una igualdad de boquilla que luego no se materializa en nada", ha insistido para puntualizar que a Cs lo encontrarán ampliando las semanas de la baja por parternidad y promoviendo medidas de conciliación.

HUELGA POR EL 8M

Por otro lado y preguntado por si Cs participará en la huelga feminista de este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha señalado: "A mí no me escucharán como hace el señor iglesias decirle a las mujeres de mi partido lo que tienen que hacer".

De este modo, ha indicado que serán ellas las que "decidirán si quieren ir o no a la huelga". "Yo estoy convencido de que la mayoría lo que querrán es seguir trabajando por políticas reales de igualdad y conciliación", ha manifestado.

Respecto a la manifestación, ha indicado que Cs "volverá a estar" porque aunque España es uno de los países del mundo donde "más se ha avanzado" en este sentido, cree que queda "mucho trabajo por hacer". "Para eso hace falta trabajo", ha admitido Cantó, quien, por tanto, ha insistido en que "probablemente" estén "de nuevo" en la manifestación.

De hecho, la síndica de Cs en Les Corts, Mari Carmen Sánchez; la portavoz de esta formación en la Diputación de Valencia, así como diputadas de Cs en Les Corts han confirmado sus asistencia a la marcha en València.