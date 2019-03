Cantó, sobre Soraya Rodríguez: "Entiendo que se borre gente de este PSOE que tiene lo peor de Iceta e iglesias"

Publicado 07/03/2019 17:54:23 CET

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Cs a la Generalitat Valenciana, Toni Cantó, ha manifestado, sobre la decisión de la exportavoz socialista en el Congreso Soraya Rodríguez de darse de baja del PSOE, que entiende que "de este PSOE se vaya borrando más gente" porque, a su juicio, "tiene lo peor" del líder del PSC, Miquel Iceta, y del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Cantó se ha pronunciado en estos términos en una entrevista con Europa Press, al ser preguntado por la decisión de Rodríguez de darse de baja del PSOE y sobre la posibilidad de que se sume a las filas naranjas. "No tengo ni idea de cuáles son los planes de futuro de Soraya y no me atrevería a decirle nada", ha manifestado.

Ha indicado que "cada vez más gente del PSOE se va" y ha recordado que con Rodríguez ha trabajado "muy estrechamente" porque estaban juntos en una comisión del Congreso y ha tenido "muy buen trato con ella". "Llega el 'podemizado' PSOE de Pedro Sánchez y aparta completamente a una mujer que era la portavoz en época de Alfredo Pérez Rubalcaba", ha lamentado.

Pese a que formaba parte de un partido que no es el suyo, Cantó ha señalado que con los años ha aprendido "a valorar a las personas y su trabajo" y, en este sentido, ha mostrado su "aprecio" hacia Soraya y la labor que ha desempeñado. "Le mando un abrazo porque estoy seguro que para ella no debe ser un momento fácil, pero también constato cómo cada vez más gente se va del PSOE", ha señalado.

En este sentido, ha apuntado que "hoy en día cada vez se está practicando una política de trincheras y cada vez más polarizada" porque "el PP está asustadísimo por cómo Vox le muerde espacio y de repente empieza a hablar de cosas que no se le escuchaba y gira a la derecha o cómo el PSOE se va podemizando y se extrema en la izquierda y el secesionismo", ha manifestado.

Ante esta situación, ha admitido que entiende que "se vaya borrando más gente de este PSOE que tiene lo peor de Iceta y Pablo Iglesias" y comprende que personas como Rodríguez abandonen a un partido que "quiere salvar e indultar a los golpistas".

"Entiendo que hay voces con sentido común en esos partidos que empiezan acercarse a nosotros, a expresarnos su preocupación y a colaborar simplemente ayudándonos porque yo creo que hay un espacio en el centro desde el que se puede construir la España que queremos", ha zanjado.