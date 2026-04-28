Las capas de la historia emergen en el CAHH con la primera muestra de Anselm Kiefer en España en más de dos décadas

El creador alemán Anselm Kiefer, el "más grande de los vivos", apelativo que le ha adjudicado parte de la crítica, protagoniza el estreno de las exposiciones temporales del Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) de València. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El creador alemán Anselm Kiefer, el "más grande de los vivos", apelativo que le ha adjudicado parte de la crítica, protagoniza el estreno de las exposiciones temporales del Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) de València. Se trata de la primera muestra del autor en España en más de dos décadas --la última oportunidad fue la antológica del Guggenheim de Bilbao en el 2000-- y, para la ocasión, se han reunido piezas de factura posterior no exhibidas anteriormente al público, así como una monumental 'Danaë' inédita en Europa hasta ahora.

La muestra ha sido presentada este martes en rueda de prensa por la mecenas y coleccionista de arte Hortensia Herrero y el asesor artístico del CAHH y comisario del proyecto, Javier Molins. Kiefer no ha podido asistir finalmente por un "pequeño problema de salud", pero tiene previsto visitar próximamente la exhibición, han explicado.

Y es que la exposición ha sido realizada en "estrecha colaboración" con el propio artista y diseñada especialmente para este espacio, que ha tenido que mover alrededor de 60 obras y cerrar tres días para acomodar en seis galerías las imponentes creaciones. El resultado es un itinerario expositivo articulado en torno a las "afinidades estéticas" que se desprenden de las obras, dominadas claramente por la temática del paisaje, y en las que sus texturas y relieves característicos sirven para que emerjan "las capas de la historia", explica el comisario.

El montaje pretende, por tanto, ahondar en los cuadros que ya formaban parte de los fondos del CAHH y, además, orientar al espectador a la hora de surcar el "océano inabarcable" que es la producción del germano. "Kiefer habla de la alquimia como transformación de los materiales y también de la historia", incide el especialista.

De este modo, hasta el próximo mes de octubre de 2026, se invita a pasear por los personales escenarios naturales que recrea Kiefer, siempre atravesados por el devenir histórico --"la arcilla" con la que este autor asegura que 'modela' sus trabajos--; la mitología y la literatura. "Yo pienso en imágenes. Los poemas me ayudan. Son como boyas en el mar. Nado hacia ellas, de una a la otra; entre ellas, sin ellas, me perdería", en palabras del artista.

Sin duda, uno de los principales atractivos de la muestra es 'Danaë', una de las obras más grandes realizadas hasta la fecha por Anselm Kiefer, de más de 13 metros de ancho. En ella, se reproduce el interior del aeropuerto de Tempelhof en Berlín y, al mismo tiempo, hace referencia al mito de Dánae en forma de una lluvia dorada que cae sobre el cuadro. La pieza, que tan solo se ha visto antes en una exposición en Nueva York en 2022, pone de relieve el tránsito simbólico de la arrogancia de la arquitectura nazi al actual uso de este espacio en un centro cultural abierto a todos.

El pasado de Alemania aparece a menudo en la producción de Kiefer. Preguntados por si en sus conversaciones el artista este ha mostrado alguna "preocupación" por el auge de la extrema derecha y los populismos, también en su país de origen, Hortensia Herrero ha señalado que no y que en estas relaciones el autor "va al grano", al tiempo que ha comentado que lo que él quiere decir lo "plasma" en su obra.

"SE ENAMORÓ"

La mecenas ha rememorado cómo empezó su relación con Kiefer hace casi diez años, cuando "se enamoró" de su estilo oscuro y asombroso y adquirió el cuadro 'Las flores del mal', que formó parte de la Summer Exhibition de la Royal Academy of Arts de 2016 y que ahora puede contemplarse en la sala principal del centro de arte junto a otras dos obras del alemán que se encuentran expuestas de forma permanente.

Asimismo, Hortensia Herrero se desplazó tanto al estudio de Kiefer en Barjac como al de París para conocer más de cerca su trabajo y participar en la selección de las obras que han viajado hasta València.

La coleccionista ha comentado que, al principio, no se sintió "seducida" por la idea de realizar una exposición temporal. Sin embargo, acabó por convercerse, ya que supone brindar la oportunidad de contemplar más piezas de este destacado autor sin salir de la capital del Turia.

En este punto, se ha mostrado muy satisfecha de la marcha del centro que lleva su nombre desde su apertura hace dos años y medio y que "poco a poco se ha convertido en una de las ofertas culturales y culturales de la ciudad".

En primer lugar, ha apuntado, para los valencianos, quienes estaban "ansiosos" por conocer el contenido y cómo se había llevado a cabo la restauración del antiguo Palacio Valeriola. Paulatinamente, también los turistas lo han convertido en cita obligada. Aquí ha bromeado con el hecho de que se piense como reclamo turístico hacer la visita al CAHH junto a degustar la gastronomía típica: "Me he dado cuenta de una conexión inesperada entre centro de arte y paella".

"CONSTANTEMENTE VIAJANDO Y SELECCIONANDO OBRAS"

Sobre futuras adquisiciones, Hortensia Herrero ha aseverado que

"constantemente está viajando y seleccionando obras" de diversos autores para continuar incrementando su colección.

Anselm Kiefer nació en Donaueschingen (Alemania) en 1945) y en 1992 se trasladó a Francia, donde vive y trabaja entre París y Barjac, cerca de Aviñón. Discípulo de Joseph Beuys, sus trabajos se han mostrado en museos tan prestigiosos como el Art Institute of Chicago (1987); la Nationalgalerie de Berlín (1991); el Metropolitan Museum of Art de Nueva York (1998); la Fondation Beyeler de Basilea (2001); el Museo Guggenheim de Bilbao (2007); la Royal Academy of Arts de Londres (2014); el Centre Pompidou de París (2015); la Bibliothèque Nationale de France (2015); la Albertina de Viena (2016); el Museo Estatal del Hermitage de San Petersburgo (2017); el Museo Rodin de París (2017); o el Met Breuer de Nueva York (2018); entre muchos otros.

Kiefer recibió el Premio Praemium Imperiale otorgado por Japón en 1999, y en 2008 fue galardonado con el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán. En 2007 se convirtió en el primer artista desde Georges Braque en recibir un encargo para una instalación permanente en el Museo del Louvre de París, y en 2018 su escultura site-specific Uraeus se exhibió frente al Rockefeller Center de Nueva York. En 2020, el presidente francés Emmanuel Macron le encargó la realización de una instalación permanente para el Panteón de París.