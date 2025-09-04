Capturadas 2 de las 5 vacas que permanecían huidas tras escaparse de un camión en Alcalà de Xivert (Castellón)

CASTELLÓ 4 Sep. (EUORPA PRESS) - -

Dos de las cinco vacas que permanecían huidas tras escaparse de desde el camión de la ganadería el pasado domingo, durante los actos taurinos de Alcalà de Xivert (Castellón) con ocasión de sus fiestas patronales, han sido capturadas, según ha informado el Ayuntamiento en su cuenta de Facebook.

Las que quedan por capturar se encuentran en la partido Regalfarí, y continúa todo el operativo para hacerlo lo más pronto posible, según ha indicado el consistorio.

El Ayuntamiento insiste en la recomendación de tener precaución a la hora de circular por zonas rurales, sobre todo cercanas al lugar en el que están localizados los animales.

En total fueron diez las vacas que se escaparon desde el camión de la ganadería, de las que tan solo quedan por capturar tres.