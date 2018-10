Cáritas planta su falla solidaria para visibilizar realidades de pobreza, exclusión y vulneración de derechos

Publicado 07/03/2018 16:18:53 CET

Cáritas Diocesana de Valencia ha "plantado" este miércoles su tradicional falla solidaria con el objetivo de "visibilizar realidades de pobreza, exclusión y vulneración de derechos", según ha informado la entidad en un comunicado. Al acto fallero han asistido la Fallera Mayor de València, Rocío Gil, y la Fallera Mayor Infantil, Daniela Gómez de los Ángeles, acompañadas por sus Cortes de Honor.

La falla solidaria de Cáritas 2018 tiene como lema 'Tu compromiso mejora el mundo'. El monumento ha sido elaborado por los participantes en el Centro socio laboral Mambré, el voluntariado y el personal contratado de la institución.

El monumento, colgado en la fachada de la sede diocesana de la institución, está formado por "manos que ofrecen confianza, solidaridad, ayuda, amor, derechos, escucha; y unas manos que reciben, las de las personas que acuden a Cáritas buscando esas manos amigas".

En la pancarta central, donde se explica el lema de la falla, se dice: 'Fan falta mans per al compromís. El teu compromís pot millorar la vida de moltes persones. Que la indiferència no ens faça còmplices de tanta injustícia'. ('Hacen falta manos para el compromiso. Tu compromiso puede mejorar la vida de muchas personas. Que la indiferencia no nos haga cómplices de tanta injusticia').

El acto se ha iniciado con la recepción de las Falleras Mayores de València y de la Falla Serranos-Plaza de los Fueros, vecinas de la entidad, a las que se les ha impuesto la insignia como colaboradoras de la entidad.

A continuación, se ha realizado la lectura del manifiesto que, tomando palabras del papa Francisco, decía: "Queremos que todos tengan una determinación firme y perseverante en el empeño por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos".

Asimismo, finalizaba con una invitación a todas las personas asistentes: "Queremos invitar a todos a vivir entregados a este compromiso de mejorar la vida de quienes están caídos en nuestro entorno". El acto ha concluido con la habitual 'globotà' y el reparto de horchata y 'fartons'.