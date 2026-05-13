Carlos Baño reitera su inocencia en la investigación del bono consumo y defiende su "honor muy alto"

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, este miércoles a su llegada a la Diputación de Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, ha reiterado su inocencia en la causa judicial que trata de determinar si hubo o no irregularidades en la gestión del bono consumo de la Diputación de Alicante para municipios de esta provincia durante 2022 y 2023. Además, ha dicho que está "muy tranquilo" y ha defendido su "honor muy alto".

En estos términos se ha expresado ante los medios de comunicación este miércoles a su llegada al Palacio Provincial, donde ha acudido sobre las 12.15 horas para comparecer, a puerta cerrada, en la comisión de investigación sobre este programa, que nació durante los años en los que la institución estaba presidida por Carlos Mazón, también 'expresident' de la Generalitat Valenciana.

Al ser preguntado sobre su estado de ánimo, ha dicho que está "fenomenal" y que trabaja por la provincia de Alicante, al tiempo que aboga por "colaborar con todas las administraciones". "Como hemos hecho siempre", ha afirmado.

"Muchas gracias, pero no voy a hacer declaraciones", ha indicado el presidente de la entidad cameral y de Facpyme, aunque posteriormente ha manifestado que va "a trabajar y a defender" lo que sabe "hacer" y ha hecho "toda" su "vida".

Asimismo, el empresario alicantino ha insistido en que es inocente. "Por supuesto. Eso es intocable e insalvable, el honor. Gracias por vuestro trabajo", ha trasladado a la prensa a su entrada en la Diputación.

Baño es el único investigado en la causa judicial que trata de determinar si hubo o no irregularidades en la gestión del programa del bono consumo de la Diputación para municipios de la provincia de Alicante durante 2022 y 2023.

La causa está abierta inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en subvenciones que la Policía cifró de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros. El empresario fue detenido el pasado 13 de marzo en el marco de estas pesquisas y ese mismo día quedó en libertad con cargos. Desde entonces, en actos públicos y en declaraciones a los medios de comunicación ha defendido su inocencia. "Nunca me he llevado un euro de nada", aseguró.

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