Carlos Zanón: "La novela negra se nutre de escritores que son artesanos"

El escritor Carlos Zanón (Barcelona, 1966) asegura que la novela negra "se nutre mucho de escritores que son artesanos, que de vez en cuando hacen una obra maestra, pero que son conscientes de que deben entretener y arriesgar y que detrás de cada libro hay un lector". Por estas razones, ha considerado difícil "que te coja un ataque de divismo".

Así lo ha aseverado el autor, en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de la presentación en València de 'Problemas de identidad' (Planeta), novela en la que toma el testigo de Manuel Vázquez Montalbán para continuar las tribulaciones del detective privado Pepe Carvalho, un personaje "icónico" de la literatura española contemporánea.

Esta vez, el mítico investigador de La Rambla es más mayor, ha superado los 50, y es consciente de que "cada vez se le reparten menos cartas" en la vida, y se mueve en la Barcelona de 2017, invadida por el turismo y marcada por el proceso soberanista con "banderas en balcones y solapas".

En este sentido, el autor ha comparado a Carvalho con "el Rick de 'Casablanca' en un mundo que se desmorona y nunca toma partido". Preguntado por su opinión personal sobre el actual uso que se hace de determinadas palabras, como identidad o patria, Zanón ha apuntado que "probablemente hace unos años no estaba mal visto decir que no eras patriota y ahora parece que eres un bicho sospechoso".

"ARTIFICIO"

Sobre la forma en que ha afrontado el reto de este libro, el escritor catalán ha señalado que decidió escribirlo en primera persona y hacer un tributo a Vázquez Montalbán incluyendo la referencia a 'El Escritor', con el fin de "poner las cartas boca arriba" y que el lector sepa que esto es un "artificio" y quién es en realidad "el padre" del personaje.

El Carvalho de Zanón --que cita los títulos 'Los mares del sur', 'Tatuaje', 'La soledad del mánager', 'Los pájaros de Bangkok' o 'Quinteto de Buenos Aires' entre sus favoritos de la serie-- es "más vulnerable", está enfermo y, como suele suceder en la novela negra, "elige caballo perdedor" enganchándose a una historia de amor que no entiende".

Carlos Zanón no sabe aún qué pasará en un futuro y si repetirá la experiencia pues asegura que su carrera le ha costado mucho --empezó tarde a publicar-- y va a ser "cuidadoso". "La idea de cosas que solo suceden una vez y que se hacen por ilusión y cariño me parece bonita", ha razonado.

Además de su producción literaria, como novelista y como poeta, Carlos Zanón es comisario del certamen BCN Negra que tantos años estuvo cargo del valenciano Paco Camarasa. Acerca del estado del género, el autor sostiene que, pese a que se ha creado "un circuito en el que participan los lectores, lo que supone una oferta y una demanda", la novela negra sigue siendo considerada "un subgénero".

Solo hay que ver, ha dicho, que cuando salen las listas de los mejores libros del año, si no es en una clasificación específica, no hay novelas negras. "Es como The Temptations en los 60, que salían en la lista 'música negra'", ha ironizado.