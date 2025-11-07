Carme Cardona, Eusebi Ayensa y Joan Carles Ventura, en el palmarés de los Premis Literaris Ciutat d'Alzira

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carme Cardona, Eusebi Ayensa y Joan Carles Ventura figuran en el palmarés de la 37 edición de los Premis Literaris Ciutat d'Alzira (PLCA) que realizan un "sentido homenaje a las víctimas y afectados por la dana".

La concesión de los premios, en el Gran Teatre de Alzira, sirve, además, para visibilizar la situación del sector cultural un año después de la tragedia y para conmemorar el 40 aniversario de la editorial Bromera, organizador principal del evento, junto con el Ayuntamiento, informan los responsables de la cita cultural en un comunicado.

Con 37 ediciones ininterrumpidas, los PLCA "se han consolidado como referente y termómetro de la creación literaria en nuestro territorio y se han convertido en una de las convocatorias con más dotación y diversidad de categorías: 74.000 euros repartidos en ocho modalidades, con publicación garantizada de las obras premiadas".

La escritora Carme Cardona ha ganado el premio de novela 'Ciutat d'Alzira' con 'Les síl.labes del teu nom', "un 'true crime' a la valenciana con pulso de género negro y mirada crítica sobre la València contemporánea". El premio en la categoría de ensayo ha sido para Eusebi Ayensa con 'Per què Grpecia, hui?', una obra que reivindica la vigencia de la Grecia moderna y clásica en la cultura contemporánea con erudición y lucidez.

Teresa Broseta ha logrado el premio de Narrativa Infantil 'Vicent Silvestre' por 'El monstre del Cocudoboco', una aventura pirata de altos vuelos que destaca por la imaginación y el juego con el lenguaje, y que pose en valor la cooperación y la inclusión. El galardón de teatro Palanca i Roca ha ido a parar a Josep Julien i Ros con 'Totes les flors', pieza de "gran potencia dramatúrgica protagonizada por dos mujeres que juega con la ambigüedad e indaga en la intimidad, la violencia y la culpa colectiva".

LA CARA OSCURA DE INTERNET

También se han anunciado el III Premi Carme Miquel de Narrativa Juvenil para 'Realitat viral', de Joan Carles Ventura, una novela de misterio sobre la cara oscura de internet; el premio de poesia Ibn Hafaja, que ha reconocido 'La impermanència del ser', de Maria Carme Arnau, poemario musical y riguroso que explora espiritualidad, tiempo, memoria y trascendencia con una arquitectura formal cuidadosa; y el premio europeo de divulgación científica Estudi General, que llega a la 31 edición y ha recaído en la obra 'Alicia y Benito contra Eva', un recorrido miedo los secretos de la criptografía, de José Nicanor Alonso Álvarez y Miguel Ángel Mirás Calvo. Además, el jurado ha decidido declarar como finalista 'Ecos de l'univers violent', de Manel Perucho Pla.

La sorpresa de la noche ha sido el premio Internacional Enric Solbes de álbum ilustrado, que ha quedado desierto en esta edición, puesto que el jurado ha considerado que los originales presentados no tenían la calidad suficiente.

Además, se otorga, por votación popular, el galardón honorífico Didín Puig a la trayectoria de entidades y personas. Las candidaturas propuestas por los patrocinadores principales habían sido la compañía L'Horta Teatre, el escritor e intelectual Joan Francesc Mira y la Plataforma del Voluntariat per la DANA, entidad que, finalmente, ha sido elegida.

Desde Bromera explican que, un año después de la barrancada y a la espera aún de la resolución del Consorcio en relación a los más de 300.000 ejemplares perdidos, han decidido "hacer frente y poner en valor el gran trabajo que lleva a cabo todo el sector".

"LA CULTURA NO SE RINDE"

La subdirectora del grupo, Sandra Capsir, asevera: "Tenemos muy claro de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Seguiremos siendo una editorial que deja huella en la sociedad valenciana y que potencia los valores que un día dieron sentido a su creación. Porque si una cosa hemos aprendido en estos 40 años es que la cultura no se rinde. Que la lengua no se negocia. Y que los libros son la mejor trinchera contra el odio y la ignorancia".

Por su parte, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, subraya "la gran calidad de todos los galardonados" y asegura que "este nivel aporta valor tanto a los premios como la ciudad, a la cultura y a la lengua".