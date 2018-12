Carrasco ofrece los concejales del PP a Marco para un pacto y que la ciudad "recupere la estabilidad"

Publicado 19/12/2018 14:18:43 CET

CASTELLÓN, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha ofrecido este miércoles los ocho concejales del PP a la alcaldesa, Amparo Marco, "para que Castellón recupere la estabilidad". Así lo ha anunciado después de haber solicitado formalmente una reunión con la primera edil socialista de la capital de La Plana con el fin de abordar esta cuestión.

"El objetivo de esa cita no es otro que poner sobre la mano de la alcaldesa un pacto de final de legislatura que le permita alejarse de la radicalidad y el sectarismo que está imponiendo Compromís y Castelló en Moviment en la política municipal, aprovechando la situación de minoría aritmética de los socialistas", ha señalado Carrasco.

Según ha dicho, el Ayuntamiento de Castellón se ha convertido en "la casa de los líos". "Llevamos casi cuatro años de sobresaltos y debatiendo sobre cuestiones que no aportan nada a los castellonenses", ha añadido.

Según Carrasco, en estos momentos, la gestión municipal de Compromís se limita a "pleitear" y a "enfrentar" a los ciudadanos.

"Desde el PP del Ayuntamiento lamentamos que no se esté hablando de empleo, de las mejoras que se necesitan en los centros de salud y hospitales, de que no se construyan los colegios que hacen falta, de que no se haya creado ni una sola nueva plaza para atender a los mayores, a resolver los desahucios", ha indicado.

La 'popular' cree que todo esto no está ahora mismo en la agenda municipal "porque Compromís dedica sus esfuerzos a cosas que no aportan nada a los castellonenses".

ACUERDOS

Por este motivo, la portavoz 'popular' ha presentado por Registro una solicitud de reunión en la que plantearle a la alcaldesa acuerdos por la estabilidad de nuestra ciudad. "Llevamos diciéndolo casi cuatro años, tendemos nuestra mano para construir, para crear la ciudad que quieren los vecinos, y no para dividirlos ni enfrentarlos con cosas improductivas", ha apuntado.

En este sentido, Begoña Carrasco ha recordado que "el PP es un partido serio, responsable y con sentido de ciudad, y así lo hemos demostrado en esta legislatura cuando ha hecho falta". El ejemplo más directo -según ha dicho- sería "la operación de compra de las instalaciones del Acuartelamiento Tetuán XIV, que Amparo Marco pudo sacar adelante gracias a los votos que le cedió el PP y que sus socios de gobierno le negaron".

"La alcaldesa de Castellón tiene una oportunidad de oro para alejar su gestión de quienes tanto daño están haciendo a esta ciudad", ha destacado Carrasco, quien ha añadido que desde el Partido Popular le instan a que cumpla con su "obligación" como primera edil de la ciudad, "cese a la vicealcaldesa en cumplimiento del Código de Buen Gobierno, y busquemos entre PSPV y PP consensos que devuelvan la gestión del Ayuntamiento a la moderación y al sentido común, en beneficio del conjunto de los castellonenses".