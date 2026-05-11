El cartel del XVII Humans Fest, de PdPiera y Febra Estudi, llama a defender los derechos de la infancia

Humans Fest presenta el cartel oficial de la XVII edición, diseñado por Febra Estudi
Humans Fest presenta el cartel oficial de la XVII edición, diseñado por Febra Estudi - HUMANS FEST
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 11 mayo 2026 19:44
Seguir en

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, Humans Fest, organizado por Fundación por la Justicia, ha presentado el cartel oficial de la XVII edición, que se celebrará del 28 de mayo al 6 de junio: una obra de la diseñadora PdPiera (Alba Piera) diseñada conjuntamente con la cooperativa de ilustradoras valencianas Febra Estudi.

Se trata de una composición con varios personajes y elementos visibles que evocan la defensa de los derechos de la infancia y la juventud, temática central de este año.

"La composición del cartel quiere recalcar la importancia de una infancia y juventud activa, que se compromete y se reivindica --explica la ilustradora y diseñadora gráfica valenciana Alba Piera--. Queríamos reflejar eso, pero también recalcar que no dejan de ser niños y niñas. Por eso el juego de piezas de madera que vemos. Las hicimos así como una hipérbole, para que fuesen objeto con los que los personajes interactuaran e hiciesen determinadas acciones".

Así, en el cartel aparecen figuras que defienden el planeta, niños soldado que protestan contra la guerra y una chica joven que dirige cine. Elementos "especialmente pertinentes" en una edición del festival que apelará a actuar sin excusas para defender, proteger y garantizar los derechos de las futuras generaciones.

"En el cartel de esta edición del Humans Fest evocamos la necesidad de escuchar a una infancia y una juventud que pide espacio y reivindica su propia voz", subraya la directora del festival de cine y derechos humanos, Pilar Almenar. Las figuras reclaman "el derecho a la paz, a un futuro habitable, a la educación y a la identidad. Una infancia y juventud que nos observa y reclama a los adultos responsabilizarse de los conflictos que generamos hoy y supondrán un impacto en el futuro de todas las personas".

Alba Piera ha ilustrado campañas de Ecologistas en Acción, estudios sociolaborales, movimientos vecinales y manifestaciones del 8M. Ha trabajado en reportajes de medios como El Salto y diseñado la identidad de festivales de autoedición como Autozine. También imparte talleres de ilustración, fanzine y estampado.

El cartel de la XVII edición lo ha realizado con Febra Estudi, cooperativa gráfica y creativa formada por las ilustradoras GalletaMaria, EixaesIsa y ella misma, que trabajan con el compromiso social como eje fundamental de los proyectos.

Humans Fest forma parte de la red internacional Human Rights Film Network, junto a otros 52 festivales de cine y derechos humanos de todo el planeta, y es calificador para los Premios Goya en la categoría de Cortometrajes. La XVII edición se realiza gracias al Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Diputació de València, Caixa Popular y la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD), con la colaboración de la Conselleria de Servicios Sociales y Teika. La radiotelevisión autonómica valenciana, À Punt, es el medio oficial del festival.

Contador

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press