El cartel del XVII Humans Fest, de PdPiera y Febra Estudi, llama a defender los derechos de la infancia

Humans Fest presenta el cartel oficial de la XVII edición, diseñado por Febra Estudi - HUMANS FEST

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, Humans Fest, organizado por Fundación por la Justicia, ha presentado el cartel oficial de la XVII edición, que se celebrará del 28 de mayo al 6 de junio: una obra de la diseñadora PdPiera (Alba Piera) diseñada conjuntamente con la cooperativa de ilustradoras valencianas Febra Estudi.

Se trata de una composición con varios personajes y elementos visibles que evocan la defensa de los derechos de la infancia y la juventud, temática central de este año.

"La composición del cartel quiere recalcar la importancia de una infancia y juventud activa, que se compromete y se reivindica --explica la ilustradora y diseñadora gráfica valenciana Alba Piera--. Queríamos reflejar eso, pero también recalcar que no dejan de ser niños y niñas. Por eso el juego de piezas de madera que vemos. Las hicimos así como una hipérbole, para que fuesen objeto con los que los personajes interactuaran e hiciesen determinadas acciones".

Así, en el cartel aparecen figuras que defienden el planeta, niños soldado que protestan contra la guerra y una chica joven que dirige cine. Elementos "especialmente pertinentes" en una edición del festival que apelará a actuar sin excusas para defender, proteger y garantizar los derechos de las futuras generaciones.

"En el cartel de esta edición del Humans Fest evocamos la necesidad de escuchar a una infancia y una juventud que pide espacio y reivindica su propia voz", subraya la directora del festival de cine y derechos humanos, Pilar Almenar. Las figuras reclaman "el derecho a la paz, a un futuro habitable, a la educación y a la identidad. Una infancia y juventud que nos observa y reclama a los adultos responsabilizarse de los conflictos que generamos hoy y supondrán un impacto en el futuro de todas las personas".

Alba Piera ha ilustrado campañas de Ecologistas en Acción, estudios sociolaborales, movimientos vecinales y manifestaciones del 8M. Ha trabajado en reportajes de medios como El Salto y diseñado la identidad de festivales de autoedición como Autozine. También imparte talleres de ilustración, fanzine y estampado.

El cartel de la XVII edición lo ha realizado con Febra Estudi, cooperativa gráfica y creativa formada por las ilustradoras GalletaMaria, EixaesIsa y ella misma, que trabajan con el compromiso social como eje fundamental de los proyectos.

Humans Fest forma parte de la red internacional Human Rights Film Network, junto a otros 52 festivales de cine y derechos humanos de todo el planeta, y es calificador para los Premios Goya en la categoría de Cortometrajes. La XVII edición se realiza gracias al Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Diputació de València, Caixa Popular y la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD), con la colaboración de la Conselleria de Servicios Sociales y Teika. La radiotelevisión autonómica valenciana, À Punt, es el medio oficial del festival.