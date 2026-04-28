La Casa Museo Benlliure ofrece la exposición 'Projectes i dibuixos. El jardí dels Benlliure'

Exposición 'Projectes i dibuixos. El jardí dels Benlliure' - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, participará esta tarde en la inauguración de la exposición titulada 'Projectes i dibuixos. El jardí dels Benlliure', que se abre al público precisamente en la que fuera residencia de la familia, reconvertirá en espacio expositivo municipal, la Casa Museo Benlliure, en la calle de la Blanqueria.

La apertura de la muestra dará comienzo a las 19.00 horas de este martes, y podrá ser visitada en horario de martes a domingo hasta el día 13 del próximo mes de septiembre, ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal José Luis Moreno ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de esta nueva convocatoria que se suma a la agenda cultural de la ciudad. De hecho, el edil ha recordado que la Casa-Museo Benlliure cuenta con uno de los jardines privados más singulares de la València del siglo XIX, un espacio que, a pesar de las numerosas intervenciones de que ha sido objeto, continúa conservando las características esenciales que le otorgaron sus propietarios, los pintores Josep y Peppino Benlliure.

Tal como se ha señalado desde la Concejalía de Acción Cultural, en el archivo de la Casa Museo Benlliure se conserva gran cantidad de dibujos, muchos de ellos inéditos hasta ahora, y descubiertos por la investigadora Elisabet Quintana durante la realización de su tesis doctoral. Dichos originales son el núcleo de esta propuesta expositiva, que está comisariada precisamente por Quintana, y que viene a enriquecer el conocimiento del propio museo y también de la jardinería privada de la época.

La muestra se inaugura en el marco de la celebración del Día Europeo de los Jardines Históricos. En total, se ofrecen al público 64 dibujos que José y Peppino Benlliure realizaron entre los años 1908 y 1917, durante el proceso de diseño y transformación del jardín de su casa. Junto a los dibujos, se presentan también una serie de esculturas, fotografías y maquetas que ayudan a las personas espectadoras a contextualizar los diseños realizados por los Benlliure.

La evolución del jardín La exposición ofrece una lectura renovada del jardín de la Casa-Estudio Benlliure a través de los dibujos de José y Peppino Benlliure. La Casa-Museo custodia una amplia y valiosa colección gráfica que permite aproximarse no solo a su actividad artística, sino también a su interés por el proyecto arquitectónico y por el diseño del espacio doméstico y del jardín.

La investigación en la que se fundamenta la exposición ha permitido estudiar e interpretar un conjunto de bocetos hasta ahora poco conocidos o inéditos, directamente vinculados a la casa, el estudio y el jardín familiar de la calle Blanquerías.

A través de estos dibujos, se hace patente la implicación directa de los Benlliure en las diversas ampliaciones y reformas realizadas entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, así como la estrecha relación entre estas transformaciones arquitectónicas y la configuración del jardín.

El recorrido expositivo se organiza en diversas etapas que muestran la evolución del jardín, desde el espacio heredado, de carácter hortícola, hasta el jardín proyectado, concebido ya como un espacio representativo y escenario de la vida familiar y social del pintor. Los dibujos revelan un proceso de experimentación continua con múltiples alternativas para el estudio, la casa y los espacios exteriores, así como una especial atención a los elementos construidos del jardín.

Tal como subraya la investigadora Elisabet Quintana, "en este contexto, el dibujo se convierte en mucho más que una práctica artística". "Es una herramienta proyectual con la que José y Peppino Benlliure exploran, imaginan y construyen el espacio que habitan", ha dicho.

La exposición podrá ser visitada hasta el 13 de septiembre de martes a sábados (de 10 a 14 y de 15 a 19 horas) y los domingos y festivos (de 10 a 14 horas).