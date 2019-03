Casado propone un plan nacional de conciliación, racionalización de horarios y medidas contra la brecha salarial

Publicado 08/03/2019 16:25:00 CET

Afirma que el PP no se manifiesta en el 8M porque "el comunicado acaba siendo solo de los convocantes de la izquierda radical"

CASTELLÓN, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha propuesto para la próxima legislatura un plan nacional en el que todos los partidos se pongan de acuerdo en la conciliación, la racionalización de horarios y otras medidas como acabar con la brecha salarial o la brecha de pensiones, "y eso pasa por las ayudas a las mujeres que deciden ser madres y se les ha acabado su baja de maternidad, ahora acompañada por la baja de paternidad", ha dicho.

El líder 'popular' --que ha realizado estas declaraciones en una visita a una escuela infantil de Castellón-- ha señalado que las mujeres se encuentran a veces con que tienen que volver a trabajar y no tienen guardería en su centro de trabajo. "Por eso planteamos que a nivel estatal podamos tener un cheque guardería, como ayuda al pago de las escuelas infantiles", ha apuntado.

"Eso lo pusimos en marcha el año pasado en los Presupuestos Generales del Estado y eran 1.000 euros por niño", ha recordado Casado, quien ha indicado que "el problema es que se ha paralizado y el actual Gobierno exige que sólo sean centros de educación infantil concertados, por lo que muchas familias o les es muy latoso tener que justificarlo en la declaración de la renta o a veces no acceden a esas ayudas".

Así, el presidente del PP ha propuesto que esos 1.000 euros ya presupuestados por niño en ayuda a escuelas infantiles se pongan en marcha "de inmediato" y, además, ampliar esas ayudas "para ir caminando hacia la gratuidad de la educación de cero a tres años, que es absolutamente fundamental para la conciliación".

El dirigente 'popular' también ha planteado ayudas a las empresas que tienen escuelas infantiles, ha apostado por la racionalización de horario "para caminar hacia un jornada laboral en la que a las seis de la tarde de forma normal se pueda acabar de trabajar", y ha dicho que es importante que los convenios de empresa sigan en las empresas "porque eso es más fácil para negociar el horario laboral". Según ha recalcado, en España se valora mucho la presencia en la empresa y los 'populares' apuestan por que "se fije más el trabajo por objetivos".

Otras medidas planteadas por Casado se refieren a la lucha contra la brecha salarial, que según ha dicho, se hace "persiguiendo a empleadores que están fuera de la ley y apoyando la inspección". "España va mejor que Europa, está en el 14 por ciento, pero hay que seguir avanzando, y hay que recordar que está penalizada por la ley, pero sigue habiendo esta diferencia de salarios fundamentalmente por la maternidad", ha añadido.

Respecto a la brecha de pensiones, Casado ha recordado que en el último gobierno del PP bajó un 22 por ciento "porque aprobó que a las madres trabajadoras cuando se jubilaran percibieron un aumento de pensión dependiendo si habían tenido dos, tres o más hijos", y ha planteado para la próxima legislatura que esta cuestión beneficie también a las mujeres que solo han tenido un hijo, "de manera que su pensión se incremente un 2 por ciento".

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Por otra parte, Casado se ha referido a la violencia contra las mujeres como "una lacra absolutamente inasumible", y ha recordado que este año ya hay nueve víctimas y una décima que se está investigando. "En últimos diez años hemos pasado de 76 víctimas en 2008 a 47 el pasado año, pero es dramático y una sola víctima es absolutamente inadmisible", ha añadido.

Para evitar esto, el líder del PP hay dicho que hay que reivindicar el pacto de Estado que se propuso en el pasado Gobierno, con 1.000 millones de euros, y varias medidas como el acompañamiento judicial de las mujeres o incrementar los fondos para las policías especializadas y juzgados especializados.

Así mismo, ha recordado que el PP propuso la prisión permanente revisable a varios supuestos, "pero por desgracia uno muy habitual en la violencia de género, que es el asesinato tras una violación o una agresión sexual, que por desgracia sucede incluso en parejas o exparejas". Y ha explicado que para la siguiente legislatura incorporan otro caso más "que también lamentablemente es muy habitual en la violencia de género, como es el asesinato con un secuestro previo".

"A los partidos de la izquierda les decimos que si no queremos que estos sinvergüenzas y monstruos reincidan, como se ha visto en la doctrina Parot, que un gran porcentaje de los que fueron a la calle reincidió, y queremos que sean penas duras y disuasorias y que se proteja a las mujeres, la prisión permanente revisable es algo que tenemos que reivindicar", ha subrayado.

Al respecto, se ha referido a un tuit "desgarrador" del padre de Diana Quer dirigido al Gobierno "que pedía, por favor, que no se derogara la prisión permanente revisable para casos de violencia de género como brutalmente sufrió su hija, pues esta semana hemos conocido precisamente datos estremecedores del monstruo este -el Chicle-, de lo que pasó en esas horas terribles".

COMUNICADO "INADMISIBLE"

Casado, que ha mostrado su apoyo a Begoña Carrasco como candidata a la Alcaldía de Castellón, y a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha insistido en que el PP no se ha manifestado este viernes junto a los convocantes de las movilizaciones del 8 de Marzo tras conocer un comunicado "que es inadmisible para nosotros y para muchísimas mujeres".

"La violencia contra las mujeres o la discriminación salarial o la desigualdad se tienen que combatir remando todos en la misma dirección, por supuesto también los hombres", ha explicado Casado, quien ha añadido que "no podemos tener un comunicado que divide hombres y mujeres, que enfrenta ideologías, que habla de neocapitalismo y neocolonialismos, porque acaba siendo un comunicado solo de los convocantes de la izquierda radical, y ha habido hasta sindicatos que no están de acuerdo".

El presidente del PP ha pedido que no se "instrumentalice" esta demanda, "que es justa, en la que estamos todos absolutamente comprometidos", y que no se politice y no se divida a la sociedad. Ha recordado que el lema de los 'populares' es 'No hablamos por ti, hacemos para ti', y cree que los políticos no deben hablar en nombre de las mujeres, ni de ningún colectivo, "ya que el colectivismo es absurdo y arrogante cuando lo hace un político".

"Hay cosas que hay que seguir haciendo, pero de nada sirve enfrentarnos en la calle, sino que tenemos que ir todos en la misma dirección y juntos conseguiremos lo que todos estamos demandando sin necesidad de hacer uso partidista de esta reclamación", ha concluido.