Casi 44.300 personas visitan la muestra de Kara Walker en el MACA, "una de las de mayor éxito de la historia"

ALICANTE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición Kara Walker 'Burning Village', que se puede ver en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), ha recibido la visita de 44.296 personas desde que se inauguró el pasado 28 de febrero, lo que la convierte en "una de las de mayor éxito de la historia" de este espacio cultural.

La muestra ha contado con un programa de actividades complementarias, que han permitido "acercar temas tan relevantes" en la obra de la artista como la esclavitud, el racismo o el feminismo. Estas actividades han contado con 902 participantes.

De esta forma, el MACA continúa en una línea ascendente, con una oferta expositiva y de actividades de calidad, que le valió el año pasado superar por primera vez los 100.000 visitantes anuales, según ha destacado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La conservadora del MACA, Rosa Castells, ha señalado que Kara Walker "es una figura destacada del arte contemporáneo y mostrar su obra e indagar en su universo es una tarea necesaria". "Su obra no es fácil ni complaciente y aun así el público responde ante una obra que le interpela directamente, de forma incómoda, poniendo de manifiesto que el arte contemporáneo cuestiona los problemas de su tiempo y en él se reconoce el visitante. Esta exposición ha permitido al museo convertirse en espacio de encuentro y construir espacios de reflexión y crítica", ha apuntado.

Como colofón a la exposición, el museo prepara una "fiesta de clausura" que tendrá lugar el sábado 6 de septiembre, cuyos detalles se conocerán próximamente. A continuación, la exposición viajará al Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) para mostrarse en València del 25 de septiembre al 22 de febrero de 2026.

PIEZAS

La muestra reúne los numerosos trabajos de Kara Walker presentes en la colección Michael Jenkins y Javier Romero del MACA. Comisariada por Rosa Castells, está formada por 44 piezas que recorren parte de su trayectoria y constituyen "uno de los conjuntos de obra más completos de la artista existente en instituciones europeas".

En concreto, ofrece dibujos, grabados, esculturas, libros de artista y uno de sus vídeos más recientes. De las piezas, un total de 31 obras están donadas en propiedad al MACA en 2021 y 13 depositadas en 2024 para esta exposición han viajado desde Nueva York.

SOBRE LA ARTISTA

Walker (Stockton, California, 1969) creció en Atlanta desde los 13 años. Se licenció en el Atlanta College of Art en 1991 y obtuvo un máster en la Rhode Island School of Design en 1994. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Fellowship Award (1997) y el United States Artists Eileen Harris Norton Fellowship (2008). Además, ingresó en la Academia Americana de las Artes y las Letras en 2012 y fue nombrada académica honoraria de la Real Academia de Arte de Londres en 2019.

Su obra aborda temas de violencia, identidad, raza y sexualidad en el contexto de la herida psicológica "todavía vigente", causada por el "trágico legado de la esclavitud, presentando una visión crítica del pasado histórico y examinando los estereotipos raciales y de género en nuestra sociedad actual".

Conocida por su trabajo de siluetas recortadas en papel, inspiradas en la tradición histórica de los retratos de sombras victorianos, en el teatro de sombras o en las linternas mágicas, Walker utiliza, en trabajos de gran belleza formal, el lenguaje de la sátira y los arquetipos "para revelar las contradicciones del concepto que una nación tiene de sí misma, al tiempo que arroja una mirada subversiva muy lúcida sobre las alusiones histórico-artísticas que influyen en sus obras", según Castells.

A través del dibujo, el grabado, la escultura, el vídeo y la instalación, la artista "explora la representación de la noción de raza en el arte moderno y contemporáneo, así como la necesidad de establecer nuevas narrativas que desafíen la manera como miramos y entendemos la historia".

"Las imágenes en la obra de Walker, tomadas tanto del realismo histórico como del espacio fantástico de lo imaginado, seducen por su desgarro emocional, la fuerza intelectual que abrigan y su extraordinaria belleza visual", ha añadido la comisaria de la muestra.