El 'caso Assange' vuelve al Foro Social del Rototom con un debate protagonizado por su mujer

La abogada Stella Assange abordará la independencia de los medios de comunicación y la libertad de expresión



El caso de Julian Assange vuelve al Foro Social del festival Rototom Sunsplash este lunes 19 con un debate protagonizado por Stella Assange, abogada especialista en derecho humanitario y pareja de Assange, y Alessandro Di Battista, periodista, escritor, activista y exdiputado italiano experto en temas internacionales. Se celebra en el Teatre Municipal de Benicàssim (Castellón) a las 17.30 horas, con acceso libre).

El debate llega tras la sesión organizada el año pasado en el Rototom para pedir la libertad del periodista y cofundador de WikiLeaks, que ha pasado 13 años en prisión por la filtración de secretos militares de Estados Unidos. Perseguido durante todo este tiempo por la justicia americana, Julian Assange salió de prisión el pasado unio, tras alcanzar un pacto habiendo admitido previamente su culpabilidad.

Esta actividad cuenta con presentación a cargo del periodista Javier Gallego, director del programa de radio independiente 'Carne Cruda' en carnecruda.es y eldiario.es. Bajo el título 'Caso Assange: jaque a la libertad de expresión', la sesión abordará la independencia de los medios de comunicación y la libertad a expresarse.

El caso del periodista es uno de los ejemplos más trascendentes a nivel global. Su proceso constituye, indican desde el Foro Social, "un auténtico examen a la salud democrática del mundo denominado libre".

PROGRAMACIÓN

En la programación del festival de este lunes, el ska irrumpirá con fuerza en la propuesta artística de la velada de la mano de los británicos Bad Manners. La banda llega al Sunsplash con su vocalista Douglas Trendle (Buster Bloodvessel) al frente, "todo un showman capaz de agitar y divertir al público a partes iguales".

Fernandocosta, uno de los grandes protagonistas de la nueva escena del hip hop español, ofrecerá en Benicàssim su único concierto en la Comunitat Valenciana durante el verano. Su estilo 'old school', con incursiones en el urban y letras sobre temas cotidianos y callejeros, han hecho de su álbum 'Tirititando' todo un éxito.

El show especial Alborosie & Friends coronará la velada de este lunes sobre el Main Stage. Fuertemente ligado a la historia del festival, el artista italiano residente en Jamaica se ha inspirado en los sonidos clásicos de los años setenta y del rub-a-dub, aunque ha sido capaz de darle a su música un corte muy personal. En este concierto especial estará acompañado por invitados como los raperos italianos Guè Pequeno y Clementino, el productor francés Manudigital, además de Sud Sound System y Nina Zilli y "algún artista sorpresa".

El estilo místico y reflexivo de Midnite aterrizará en el Lion Stage. Regresa así al festival la banda de Santa Cruz, esta vez liderada por Ron Benjamin, productor, cofundador y hermano de Vaughn, el carismático líder y voz de Midnite fallecido en 2019. Ron Benjamin presentará en Benicàssim un anticipo de su próximo álbum en solitario, sin renunciar a los clásicos de Midnite, y a su intensa espiritualidad abiertamente rastafari, con los que rendirá homenaje a su hermano.

Desde su primer álbum 'Movement' en 2008, los jamaicanos Rootz Underground han hecho un largo camino para continuar con la rica tradición de bandas de reggae de la isla como Inner Circle, Third World e In Crowd y allanando el camino a artistas como Protoje o Chronixx. Su discografía se ha enriquecido este año con su último álbum, 'A Dread Fire Tower'.

En un salto geográfico y de estilo, pero sin salir del Lion Stage, emergerá la rapera catalana Santa Salut representando a la escena española del hip hop en la alineación del festival con este género. Tras su debut en 2019 con temas como 'El rap no es una moda' o 'Perros enmascarados', ofrecerá en Benicàssim su única fecha en el calendario valenciano acompañada de invitados sorpresa para sacar a escena sus reivindicativos temas sobre género e injusticias sociales.

Kybba, de la crew Basshall Movement y fundador del sello discográfico del mismo nombre, actuará en la DanceHall celebrando la versatilidad de su propuesta, entre el dancehall y el afrobeats, que le ha llevado a cosechar temas con más de cien millones de visitas en redes sociales. Afrobeats, y otros tantos estilos de música afromoderna, sonarán una noche más en la fiesta colectiva de Jamkunda Stage, que protagonizará Zsongo este lunes.

Por su parte, Dub Academy transitará hasta la madrugada de la mano de Word, Sound & Power Sound System (RU) en una velada que recibirá a Kemadito Sound desde Argentina.

Durante el día, el área de Magicomundo acogerá el taller fallero 'Tradición, sátira y utopía', en la que la saga familiar de artistas falleros Espinosa abordará junto a los más pequeños el origen y sentido de la tradición de las fallas, su valor social y artesanal, realizando además una pequeña creación artística colectiva con técnicas falleras.

Rototom Circus Show sumará a Colokolo con su show acrobático 'Chouf Le Ciel', desde Marruecos. La compañía hará parada en Benicàssim dentro de su gira estival por España.

En el espacio Pachamama, la charla 'Regenerando la Tierra' ofrecerá un punto de encuentro entre expertos que abogan por la agricultura regenerativa. El documentalista Carles Pons, director de 'La voz del viento', acercará algunos ejemplos.

En Ataya, el área de debates y actividades de Jamkunda, la cocinera guineana Mayra Adam y Soli, empresario y cocinero senegalés del restaurante Abarka --presente en el restaurante internacional al aire libre del Rototom Sunsplash-- mostrarán en el taller 'Los ingredientes de la buena convivencia' el poder de la unión y la colaboración a través de la cocina.

JOHNYY CLARKE EN LA REGGAE UNIVERSITY

La Reggae University vivirá este lunes uno de los momentos más esperados de su programación: la sesión con Johnny Clarke, histórico del reggae de raíz que sigue en activo, y que irrumpirá en el Main Stage del festival este martes 20.

Clarke será el eje de la charla 'Rockers time now', en la que se presentará la nueva edición del libro 'Solid Foundation: An Oral History of Reggae' a cargo del escritor David Katz. También se hará un repaso por la carrera de King Tubby's con la proyección del film 'Dub Echoes', del brasileño Bruno Natal, y el workshop a cargo de Xavi Lizárraga, uno de los fundadores de Audio Merge, y el reconocido músico Chalart58. Juntos han preparado un taller en el que presentarán la recreación y el uso del famoso filtro de paso que el productor jamaicano diseñó en los años sesenta.

Además, dentro de la iniciativa del Rototom para compartir su esencia con la población reclusa, este lunes 19 la cumbia de Lxs Nadie palpitará junto a Chalart58 en el concierto que acogerá el centro penitenciario Castellón I.