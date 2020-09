Castedo niega privilegios a Ortiz con el PGOU: "Parece que era el rey y se le desestimaron el 80% de alegaciones"

La ex alcaldesa del PP de Alicante Sonia Castedo en imagen de archivo

La ex alcaldesa del PP de Alicante Sonia Castedo en imagen de archivo - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) ha negado haber favorecido o haber trasladado información privilegiada relacionada con el Plan General de Urbanismo (PGOU) al empresario Enrique Ortiz, con el que sí ha reconocido tener una "amistad de mucho trato": "Parece que se le ha concedido ser el rey de la ciudad y, sin embargo, se le han desestimado el 80% de las alegaciones presentadas".

Castedo se ha pronunciado así en el juicio que se sigue contra ella y ocho acusados más en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante por el presunto amaño del PGOU, una de las piezas del caso Brugal. Ayer fue el turno, entre otros, del también exalcalde Luis Díaz Alperi y del empresario Enrique Ortiz. Ambos negaron irregularidades.

Castedo, quien se enfrenta a 10 años de prisión, tal y como le solicita la Fiscalía, ha declarado, visiblemente molesta, que lleva "12 años esperando a declarar", al tiempo que ha defendido su gestión al frente del consistorio desde 2008.

De esta forma, ha explicado que conoció a Ortiz porque era el jefe de su marido pero ha dicho que empezó a tener más relación con él cuando la eligen alcaldesa: "Ahí la relación tiene que ser más intensa porque se tiene que tratar con alguien que está al frente de la recogida de basuras de Alicante, de la limpieza de los colegios, es agente público..."

Preguntada por si tenían una relación de amistad familiar, ha indicado: "No somos familia, no tenemos lazos de sangre. Es una amistad de mucho trato porque mi marido ya era una persona que tenía relación con Enrique por su trabajo", ha aclarado.

En relación con el presunto amaño del PGOU, Castedo lo ha negado y ha insistido en que no "apañó" nada a Ortiz. Al respecto, interpelada por esta expresión que utiliza en una conversación con el empresario cuando hablaban del estadio de Rico Pérez, la ex primera edil ha aclarado: "Apañao, que no amañao".

"Desde 2010 se habla del amaño del PGOU poniendo en mi boca la palabra amaño y jamás la utilicé. Apaño es una palabra que yo utilizo mucho y es en sentido de intentar arreglar o solucionar algo. En el Rico Pérez el apaño que hubo era en el sentido de dar una solución a un problema presentado, no relacionado con nada extraño. Creo que tenía que ver con unos suelos de la zona del parking del estadio donde no estaba clara la propiedad", ha dicho.