Castelló celebra el 9 d'Octubre con el Desfile de las Tres Culturas, música y danzas tradicionales - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ

CASTELLÓ, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castelló ha celebrado este viernes los actos institucionales del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, con una programación que ha reunido música, historia y folclore. El homenaje a Jaume I, el Desfile de las Tres Culturas, el concierto de la Banda Municipal y el homenaje a la cultura popular dedicado a Els Dansants de Castelló han protagonizado la celebración.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha señalado que "hoy, 9 de octubre, hacemos un homenaje a nuestras raíces, honramos nuestra historia y nuestras tradiciones, porque es el pasado que nos identifica y que nos une".

"Este año, además, se cumplen 750 años de la muerte del rey Jaume I, nuestro rey conquistador. Y nuestra ciudad, Castelló de la Plana, también está de aniversario, porque se cumplen 775 años del Privilegio de Traslado, un manuscrito fundamental para la formación y fundación de nuestra ciudad", ha agregado.

En la plaza Mayor, junto a la primera edil, han estado presentes la delegada del Consell, Susana Fabregat, la presidenta de la Audiencia Provincial, Sofía Díaz, el subdelegado de Defensa, Moisés Izquierdo de la Guerra, y las reinas de las fiestas de Castellón, María Collados y Nayra Luque, acompañadas por las damas de la ciudad. También han asistido miembros de la corporación municipal, diputados autonómicos y provinciales, así como representantes civiles y militares.

La jornada ha comenzado a las 11.30 horas con un homenaje a Jaume I junto a su estatua, en la avenida del Rei En Jaume. Desde este punto ha partido el Desfile de las Tres Culturas hacia la plaza Mayor, con la participación de Moros d'Alqueria, Dolçainers i Tabaleters de Castelló, L'Aljama y los Cavallers de la Conquesta.

El desfile ha reunido a entidades que representan la herencia musulmana, judía y cristiana, recordando esa diversidad histórica dentro de la celebración del 9 d'Octubre.

La entrada de las Tres Culturas en la plaza Mayor ha tenido lugar a las 12.30 horas y se ha integrado en el concierto de la Banda Municipal, que ha acompañado sus entradas con el Himne a l'Aljama, de Juanjo Carratalà; la marcha mora El President, de Miguel Picó Biosca; y la Crida i marxa dels Cavallers de la Conquesta, de Miguel Ángel Mulet.

LA BANDA MUNICIPAL, PROTAGONISTA MUSICAL

El concierto ha comenzado a las 12.00 horas en la plaza Mayor, con cientos de personas que no han querido perderse la ocasión. El programa ha incluido el pasodoble Las Provincias, de los hermanos Terol; Impresiones festeras, de Bernardo Adam Ferrero; y Aires Llevantins, de Bernabé Sanchís Porta, además de las composiciones que han acompañado a las entidades del desfile y a las danzas tradicionales.

La Banda Municipal ha tenido un papel central durante la celebración, enlazando con su música los distintos momentos del acto y acompañando tanto la entrada de las Tres Culturas como la muestra de cultura popular.

Carrasco ha destacado que "un año más, la pirotecnia, la música de la dolçaina y el tabal y de nuestra magnífica Banda Municipal de Castellón son protagonistas de esta celebración, junto al Desfile de las Tres Culturas. Hoy es un día de celebración y de orgullo compartido".

El homenaje a la cultura popular ha estado dedicado este año a Els Dansants de Castelló por su contribución a la conservación y difusión del folclore y las tradiciones de la ciudad. La asociación ha ofrecido en la plaza Mayor una muestra de danzas tradicionales con los arets, nanos, cavallets y gegants, acompañada por la música de la Banda Municipal.

La alcaldesa ha subrayado "la dedicación de Els Dansants de Castelló a mantener vivas estas danzas y transmitirlas a las nuevas generaciones, favoreciendo que este patrimonio siga presente en las celebraciones de la ciudad".

El tramo final del acto ha incluido la interpretación de la Marxa de la Ciutat, de Matilde Salvador, el Himno de la Comunitat Valenciana y el Himno Nacional de España. La celebración ha concluido con un remate pirotécnico y un toque de campanas.