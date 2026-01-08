Castelló cirra 2025 con 56.449 visitantes en sus siete sedes culturales

Castell Vell - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 8 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El año 2025 pasará a la historia en los espacios culturales que forman parte del MUCC (Museu de la Ciutat de Castelló), registrando 56.449 visitantes en sus siete sedes museísticas. Así lo refleja la memoria de actividades que cada año elaboran los técnicos del MUCC, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los cuatro espacios más visitados de la capital de la Plana durante 2025 han sido el Museo Etnológico -15.830 personas-, Campanario de la Vila -14.443-, Refugio Antiaéreo -11.878- y Centro de Interpretación del Castell Vell -5.887-.

Por primera vez desde que hay registros la Casa Matutano supera a 'El Fadrí' en espectadores, ganando 3.944 visitas en solo un año, un éxito cuya explicación se encuentra en el respaldo a la colección permanente, exposiciones temporales o eventos como el ciclo musical 'Arrels'.

En el cómputo global, el público femenino aventaja en casi 3.000 visitas al masculino -29.686 mujeres por 26.763 hombres-. El Museu de la Mar ha sido visitado por 2.292 personas, mientras que la Villa Romana de Vinamargo ha recibido 1.687 visitas, consolidando las cifras del ejercicio anterior.

Las exposiciones del 'Año Porcar', también coordinadas desde el MUCC, obtuvieron el respaldo de 3.414 espectadores. Entre los itinerarios y visitas guiadas que coordina actualmente se encuentran 'Espacios de memoria', 'Ermitas de Castelló', 'Muralla Medieval' o 'Mujeres Inmortales, cementerio de San José'.