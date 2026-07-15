Castelló consolida la excelencia de sus playas con siete certificaciones este año

Castelló consolida la excelenciade sus playas con siete certificaciones - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 15 Jul. (EUROPA PRESS) - -

Las playas de Castellón han obtenido este año siete certificaciones que reconocen el esfuerzo realizado por el Patronato de Turismo en materia de mantenimiento, gestión medioambiental, sostenibilidad y calidad turística. Estos distintivos, concedidos por organismos públicos y entidades especializadas, avalan el trabajo que se lleva a cabo para ofrecer un litoral cuidado, accesible y con servicios de excelencia, consolidando a Castellón como un referente turístico dentro y fuera de la Comunitat Valenciana, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Entre los reconocimientos obtenidos destaca el Registro EMAS, una auditoría ambiental de ámbito europeo que certifica el cumplimiento de exigentes criterios de gestión ecológica y mejora continua. A este distintivo se suman las certificaciones 'Q' de Calidad y 'S' de Sostenibilidad, otorgadas por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) tras superar rigurosas auditorías que evalúan tanto la calidad de los servicios como el compromiso con un modelo turístico sostenible.

Asimismo, Castelló ha renovado la Bandera Ecoplayas, concedida por ATEGRUS, que reconoce la calidad ambiental y turística de las playas, así como las Banderas Qualitur para las playas del Serradal, Gurugú y el Pinar, un distintivo de la Generalitat Valenciana que pone en valor aspectos como la accesibilidad, la sostenibilidad y la excelencia de los servicios.

Además, este año la playa del Serradal ha recuperado la Bandera Azul, un reconocimiento que perdió en 2020, mientras que las playas del Pinar y el Gurugú han renovado este prestigioso galardón internacional, de manera que Castelló vuelve a contar con Bandera Azul en sus tres playas.

El municipio también ha sido reconocido con el Sendero Azul para el Parque Litoral de Castellón, una distinción que destaca su valor ecológico y su importancia como recurso turístico y ambiental. Además, la playa del Pinar mantiene la certificación de Accesibilidad Universal, gracias a la existencia de un punto accesible con personal de asistencia, mientras que la playa del Serradal ha recibido el certificado de Playa Sin Humos, que promueve hábitos saludables y contribuye a la conservación del entorno natural.

TRABAJO CONSTANTE

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que estas certificaciones son el reflejo del trabajo constante que se realiza durante todo el año para mantener las playas en las mejores condiciones. "No son reconocimientos que se consiguen de manera puntual, sino el resultado de una gestión planificada, de la coordinación entre diferentes servicios municipales y de una apuesta decidida por ofrecer un litoral cuidado, seguro y de calidad para todos", ha dicho.

Miralles ha señalado que de esta manera se cuenta ya con la Bandera Azul para las tres playas de la ciudad: el Pinar, el Gurugú y ahora el Serradal, que certifica la excelencia de las aguas y de todos los servicios y, por tanto, refuerza "más que nunca" la apuesta por un turismo de calidad.

La edil ha añadido que "Castellón cuenta con unas playas que están entre las mejores de la Comunitat Valenciana y estos distintivos así lo avalan". "Cada certificación supone una garantía para quienes nos visitan, porque acredita que nuestras playas cumplen con los más altos estándares en aspectos como la calidad ambiental, la sostenibilidad, la accesibilidad, la seguridad y los servicios que se prestan a los usuarios", ha añadido.

Miralles ha subrayado además que desde el gobierno municipal siguen trabajando para que el litoral sea un referente turístico durante todo el año. "Queremos que quienes eligen Castellón para disfrutar de sus vacaciones encuentren unas playas limpias, bien equipadas y respetuosas con el medio ambiente, pero también que los castellonenses puedan sentirse orgullosos de un patrimonio natural que cuidamos y mejoramos de forma continua", ha apuntado.

Por último, Miralles ha afirmado que la obtención y renovación de estos distintivos anima a seguir avanzando en un modelo turístico basado en la excelencia y la sostenibilidad. "Nuestro compromiso es continuar invirtiendo en la conservación del litoral, en la mejora de los servicios y en la protección de nuestros espacios naturales, porque entendemos que la calidad de nuestras playas es uno de los grandes atractivos de Castellón y un elemento clave para impulsar el turismo y la economía local", ha concluido.