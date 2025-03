Castelló consolida la internacionalidad de la Magdalena con el Desfile Internacional de Animación

CASTELLÓ 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Castelló ha celebrado este viernes el Desfile Internacional de Animación de las fiestas de la Magdalena con el objetivo de convertirse en "el epicentro internacional de la música y la creatividad de compañías de artes escénicas".

Cientos de castellonenses y visitantes de todas las edades han disfrutado de uno de los actos más visuales e internacionales de las fiestas fundacionales que ha tenido lugar a las 18.00 horas, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El recorrido ha dado comienzo en la calle Sanahuja y ha transcurrido por la plaza Mª Agustina; calle Gobernador, Guitarrista Tárrega, Asensi; plaza de la Paz; calle Gasset, Ruiz Zorrilla y ha finalizado en la avenida Rey Don Jaime.

En el marco de la XXXIV edición del Festival Internacional de Música de Festa, las bandas internacionales de Estados Unidos, México, Puerto Rico, Colombia, Austria, Polonia y Reino Unido han hecho una demostración por las calles de la ciudad, conjugadas con las propuestas más creativas de 14 compañías de animación.

Así pues, la banda de Escocia ha sido la encargada de inaugurar el desfile, seguida de 'El gran vuelo' donde se ha viajado junto a diversos personajes Disney. A continuación, la Tamborrada de San Sebastián ha precedido a los miembros de la Colla Xaloc, quienes también han desfilado junto a 'Llum d'Orient'.

Los asistentes "se han transportado y contagiado del exotismo de la India" gracias a la puesta en escena de la compañía Brotons. Tras ella, el ritmo de la música de la Banda de Colombia ha animado el desfile, seguida de un "divertido" Tetris.

Posteriormente, la música de la banda de México ha protagonizado el desfile junto a la propuesta visual del espectáculo 'Diminuts' de la compañía La Fam.

La banda de Austria ha continuado el desfile, seguida de 'Univers de colors' de Xarxa Teatre. La banda de Polonia ha sido la encargada de culminar esta sección del desfile para dar paso a los espectáculos 'Out of the deep blue', así como el ballet 'Jardín' de la compañía Ana Botella, la carroza del Gorila, 'La serena de la mar' y 'Atlantis'.

Finalmente ha culminado el desfile la banda de Estados Unidos y posteriormente la animación 'Electro frogs' y la banda de Puerto Rico.