Castelló de la Plana mantiene este lunes la actividad lectiva en los centros educativos de la ciudad

Archivo - Una mujer camina bajo la lluvia, a 2 de septiembre de 2023, en Castellón - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Castelló de la Plana ha acordado mantener este lunes la actividad lectiva en la ciudad pero cierra el Pinar en el Grao para evitar el riesgo de caída de árboles ante la alerta por lluvias.

Además, mantiene activado el protocolo con medidas de protección en acequias y cauces de la Marjalería, lo que incluye la activación de los motores y tornillos para la evacuación de agua en caso de que fuera necesario, según ha informado el consistorio.

La reunión ha estado presidida por la alcaldesa, Begoña Carrasco, y ha contado con la asistencia del concejal de Emergencias, Antonio Ortolá; el de Infraestructuras, Sergio Toledo; la de Educación, María España; el de Movilidad, Cristian Ramírez, y el Comisario Jefe de Policía Local y el Oficial Jefe de Bomberos del Ayuntamiento, además de diferentes técnicos municipales.

El Cecopal ha adoptado estas medidas "teniendo en cuenta la información disponible" y según el protocolo municipal frente al riesgo de inundaciones en centros docentes.

Además, desde el consistorio han rogado a la ciudadanía tener "sentido común y responsabilidad" y han pedido seguir "las indicaciones del 112 a través de sus canales oficiales".