Castellón.- Carrasco (PP) felicita al PSPV pero le pide que gobierne "con cabeza" porque estarán "vigilantes"

Publicado 27/05/2019 2:06:49 CET

CASTELLÓ, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de Castelló, Begoña Carrasco, ha felicitado al PSPV por su victoria en las elecciones municipales, pero le ha pedido que gobierne "con cabeza" porque --ha advertido-- estarán "vigilantes".

Carrasco, cuyo partido ha obtenido 7 concejales con el 23,96 por ciento de los votos, ha indicado que hasta el "último momento" pensaban que la "remontada era posible". "Sabíamos que no nos soplaba el viento de cara, pero con ilusión, con proyecto y, sobre todo, con el mejor equipo, pensábamos que lo íbamos a conseguir, pero no ha podido ser", ha lamentado.

No obstante, la candidata 'popular' ha explicado que tiene la conciencia "muy tranquila" y la cabeza "bien alta" porque sigue pensando que tiene "el mejor proyecto de ciudad" y que cuenta con el mejor equipo, "pero me toca felicitar al ganador, el PSPV, y pedirle que gobierne con cabeza, cosa que creo que no han hecho estos cuatro años".

"Yo soy la oposición y tengo que ejercer de líder de la oposición, que es lo que la gente ha elegido, por tanto, le pido -al PSPV- que gobierne con cabeza porque nosotros estaremos vigilantes y ejerceremos la oposición con responsabilidad", ha apuntado Carrasco, quien ha añadido que creen en la democracia y "los castellonenses han decidido, y seguiremos defendiendo sin ninguna duda sus intereses y peleando y luchando por lo que creemos que Castellón se merece".

Finalmente, ha dado las gracias a los castellonenses que les han apoyado y a todos los que "han pensado que el cambio era posible". Ha dicho que ahora "tocará reflexionar y hacer autocrítica para ver en qué podemos mejorar, pero sigo pensando que tenemos el mejor proyecto para Castellón, el mejor equipo y que hemos hecho una buena campaña. Seguimos siendo el mejor partido aun en el peor momento".