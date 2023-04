Detenido tras tener un accidente con un vehículo robado, doblar tasa de alcoholemia y sin carnet en Castelló

CASTELLÓ, 20 Abr. (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Castelló ha detenido a un varón tras conducir bajo la influencia del alcohol y sufrir un accidente con un vehículo robado. El individuo doblaba la tasa permitida de alcohol y no contaba con permiso necesario para conducir, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

En la tarde del 11 de abril, efectivos de Policía Local de Castelló recibieron una llamada de alerta sobre un incidente de tráfico, en los alrededores de la Ronda Este. Al parecer, un varón que conducía a gran velocidad había impactado contra una señal de tráfico. Cuando la patrulla llegó al lugar de los hechos, encontraron al individuo cambiando la rueda delantera derecha de un vehículo que presentaba daños en la parte frontal.

Al comprobar los datos del vehículo, los agentes se percataron que no concordaban con los facilitados por el sujeto, el cual no aportó documentación alguna para su identificación. Finalmente el varón acabó reconociendo que había sustraído el turismo y no poseía permiso de conducir.

La Unidad de Atestados de la Policía Local se desplazó al lugar y procedió a realizar la prueba de alcohol, en la que dio una tasa de 0,60 mg/l, más del doble del límite legal permitido.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su detención, previa lectura de derechos y a su traslado a Comisaria del Cuerpo Nacional de Policía. El detenido está acusado por los presuntos delitos de robo/uso de vehículo y contra la seguridad vial.