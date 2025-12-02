La castellonense Natalia Simó, campeona del mundo en baile Standard tras competir en Sarajevo

Natalia Simó, campeona del mundo de baile a sus 14 años - EUROPA PRESS

CASTELLÓ, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La bailarina castellonense Natalia Simó, con solo 14 años de edad, se ha coronado como campeona del mundo en la categoría de 'baile Standard' en el torneo celebrado este fin de semana en el marco del Sarajevo Dance Festival 2025, dentro del Campeonato del Mundo de la World Dance Sport Federation.

La propia Simó, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que llegaba a la cita de la capital bosnia "con toda la ilusión para bailar lo mejor posible y disfrutar al máximo".

"El ambiente ha sido increíble y me he sentido muy apoyada por mi familia, entrenadores y compañeros", ha declarado tras colgarse la medalla.

Aunque admite que no tenía un objetivo claro "más allá de tomar contacto con la competición y llegar lo más lejos posible", superó en primer lugar una prueba sub 18 celebrada en viernes y en la que consiguió un meritorio bronce. A partir de ahí, se plantó en la final. "No me lo podía creer".

Con este título, Simó redondea un año "de grandes objetivos, con una preparación muy intensa y casi sin descanso". "Pero hay una frase que leí que siempre me motiva mucho: 'Si puedes soñarlo, puedes lograrlo'".

Tras el exitoso 2025, ahora solo tiene la ambición de "mejorar día a día y disfrutar durante el proceso".

El campeonato de Sarajevo llegó en el calendario tras el German Open de agosto, punto de partida en el que tal y como explica empezó a centrarse en "trabajar a tope los bailes Standard". "Han sido unos meses superintensos, con muchas horas de entrenamiento, clases y competiciones".

Ahora, su intención es seguir formándose y "trabajar para ser cada día mejor bailarina". "Los retos y los éxitos solo aparecen cuando estás trabajando con total dedicación".

Con todo, Simó pone el acento en el "orgullo tremendo" que ha supuesto representar a la Comunidad Valenciana en una competición mundial. "Me he sentido acompaña y querida, y lo conseguido me llena de emoción".