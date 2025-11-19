Catalá apuesta por una gestora para dirigir el PPCV tras la salida de Mazón: "Es una decisión muy acertada"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ofrece declaraciones a los medios - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y líder del PP en la ciudad, Mª José Catalá, ha apostado "claramente" por establecer una gestora para dirigir el PP de la Comunitat Valenciana cuando se formalice la salida al frente del partido del todavía 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

"Yo apuesto claramente por una gestora. Es lo que ha dicho el Partido Popular a nivel nacional, es lo que va a pasar y creo que, además, es una decisión muy acertada".

Así lo ha manifestado a los periodistas al ser preguntada por si considera que el PPCV debería convocar ya el congreso autonómico para elegir al nuevo presidente de la formación --un cónclave que debería haberse celebrado hace unos meses-- o por si ella apuesta por una gestora.

Catalá, también diputada autonómica, ha realizado estas declaraciones en un acto en la pedanía de La Torre, en la misma mañana en la que el PP ha registrado en Les Corts la candidatura de su síndic y secretario general de los 'populares' valencianos, Juanfran Pérez Llorca, para relevar a Mazón al frente de la Generalitat.

Previamente a este registro, Catalá y Pérez Llorca han mantenido un encuentro en el Ayuntamiento de València, una reunión que no ha sido anunciada por ninguno de sus equipos.

La primera edil ha destacado que ella ha sido "la primera persona" que ha firmado la candidatura de Pérez Llorca. "Con lo cual, la apuesta es clara", ha subrayado.

Por su parte, Pérez Llorca ha valorado que sale del Ayuntamiento sabiendo que cuenta "con el respaldo y el apoyo y el cariño de la alcaldesa de València", que para él es "muy importante".