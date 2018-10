Català apuesta por González-Pons para la Alcaldía de València, pero insiste en que el PP elegirá "a la mejor persona"

Publicado 16/10/2018 13:56:13 CET

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PPCV en Les Corts, María José Català, ha reiterado su apuesta por el eurodiputado del Grupo Popular Esteban González-Pons como candidato de esta formación a la Alcaldía de València, aunque ha puntualizado que se elegirá "a la mejor persona".

Así lo ha indicado Català en la Junta de Síndics, al ser preguntada por algunas encuestas elaboradas por Génova que la señalan como posible candidata del PP a la Alcaldía de València. Al respecto, ha reiterado que esta cuestión es un debate entre la dirección nacional y la regional y ve normal que se hagan sondeos. "A mí ni me gusta ni me disgusta aparecer", ha puntualizado.

A su juicio, aparecer en este tipo de encuestas" forma parte de las cosas que pasan cuando uno forma parte de un partido". "Es algo que asumimos todos los que formamos parte de este partido, el formar parte de esas encuestas", ha dicho para indicar que ella ha sonado "para muchísimas cosas" y luego "la cosa en nada". "Hay que respetar los tiempos y estas cuestiones son dinámicas habituales", ha insistido.

Cuestionada por si le atrae la posibilidad de ser candidata, ha afirmado que ella se plantea las cosas "cuando se las proponen". "Si eso llegara, hablaría con mi familia, pensaría en mi situación profesional, mi perspectiva política y entonces tomaría una decisión. Decir que pasaría si me lo propusieran sin haber hecho ese proceso de reflexión interna y sin que realmente haya una propuesta encima de la mesa a mí no me parece prudente", ha agregado.

Para Català, se trata de un reto "muy importante" y hay "muchísimas personas en este momento en el PP que pueden afrontar ese proyecto con muchísima eficacia" y, en este punto, ha agregado que ella siempre ha expresado su "preferencia" y "nunca" lo ha escondido y, por tanto, "todos saben" cuál es su apuesta "desde hace mucho tiempo".

Insistida entonces por si era González-Pons, ha respondido: "Por su puesto". No obstante, ha manifestado que es "un reto importante para nosotros" y "se elegirá a la mejor persona para ese reto". Una vez sea decidida, ha remarcado, "todos vamos a ir detrás del candidato , vamos a ayudarle e ir todos a una".

Este mismo martes, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que anunciará a los candidatos a las elecciones autonómicas y municipales de 2019 tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y antes de la Convención Nacional que el PP prevé celebrar los días 18, 19 y 20 de enero.