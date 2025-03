Catalá asegura que remodelará su gobierno y afirma que "es mucho adelantar" decir si Badenas y Herrero estarán

Señala sobre el sueldo del exedil de Vox que "tiene una retribución menor" desde "que deja de tener competencias de gobierno"

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ha asegurado este viernes que "en los próximos días" habrá una remodelación del equipo de gobierno de la ciudad, formando por 'populares', Vox y la exedil de esta última formación y concejala no adscrita Cecilia Herrero.

No obstante, Catalá ha afirmado que "es mucho adelantar" decir si Herrero seguirá en este ejecutivo, en el que permanece con competencias, y si el también exedil de Vox y exsegundo teniente de alcalde, Badenas, que quedó fuera del gobierno volverá a formar parte de él.

La responsable municipal se ha pronunciado de este modo en el acto de inauguración de las calles dedicadas a las deportistas Almudena Muñoz y Pilar Javaloyas, preguntada por la remodelación de su gobierno después de que Cecilia Herrero y Juanma Badenas hayan abandonado Vox y por la presencia de ambos en su equipo.

María José Catalá señaló este jueves que estaba "valorando y trabajando en una posible modificación de la estructura" del ejecutivo que preside en el Ayuntamiento de València a partir de la actual situación de esos dos ediles, ya concejales no adscritos. La primera edil indicó que "todos los escenarios están abiertos" e instó a Herrero y Badenas a "entenderse con su formación de alguna manera" para evitar "esta situación" en el gobierno municipal.

Este viernes, Catalá ha aseverado que "va a haber remodelación" y que esta "va a ser en los próximos días". "Estamos trabajando en el Ayuntamiento en esa remodelación", ha añadido.

Así, sobre si Badenas estará dentro del equipo de gobierno, la alcaldesa ha considerado que "eso es mucho adelantar". "Ya cuando anunciemos la remodelación ya tendrán todos los datos", ha señalado.

Igualmente, preguntada por si Cecilia Herrero continuará en el ejecutivo local, su titular ha expuesto también que eso es "mucho adelantar". "Cuando llegue la remodelación ya tendrán ustedes toda la información", ha insistido.

HERRERO NO ASISTE A LA JUNTA DE GOBIERNO

La edil Cecilia Herrero no ha asistido este viernes a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València, de la que forma parte como integrante del ejecutivo. Así lo ha señalado el portavoz del gobierno municipal y del PP en el consistorio, Juan Carlos Caballero, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a esa reunión.

"No, hoy no ha asistido la concejala Cecilia Herrero a la Junta de Gobierno", ha dicho, a la vez que sobre la reorganización del equipo de Catalá y sus delegaciones ha indicado que esa es una cuestión que compete a ella.

SUELDO DE BADENAS

Por otro lado, respecto al sueldo de Juanma Badenas, a si continúa recibiendo el correspondiente a segundo teniente de alcalde y portavoz de la formación en la que militaba y a si se plantea rebajarlo al ser ahora concejal no adscrito, la primera edil ha respondido que "eso es automático".

Así, ha afirmado que desde que dejó de esos cargos "tiene una retribución menor" aunque no quede reflejado de este modo aún en canales oficiales del consistorio como la página web.

"Eso es automático. En una administración pública hay unos salarios tasados y aunque no se haya actualizado la página web del Ayuntamiento, desde el momento en el que --Badenas-- dejó de ser teniente alcalde tiene una retribución menor", ha indicado Catalá.

"Desde el momento en el que dejó de tener competencias tiene una retribución menor", ha insistido, al tiempo que ha destacado que "eso no tiene que impulsarlo la alcaldesa" porque esa es una cuestión que recoge "la ley".

María José Catalá ha aludido en este punto a críticas de la oposición --Compromís y PSPV-- por este asunto y ha declarado también que los grupos que la integran "deberían saber que es posible que la web esta mañana no estuviera actualizada y que a veces estas actualizaciones cuesten".

"NO SON DISCRECIONALES DE LA ALCALDESA"

"Evidentemente, los salarios no son discrecionales de la alcaldesa. Los salarios vienen fijados y tasados y en el momento, en el día, en el minuto en el que uno deja de ser teniente alcalde tiene una retribución diferente. Y el día, el minuto en el que uno deja de tener competencias de gobierno, tiene una retribución diferente", ha insistido.

Catalá ha resaltado que esto es algo que "debería saber gente que ha ocupado cargos en el gobierno y la ciudadanía en general". "No es una discrecionalidad de la alcaldesa. La alcaldesa no pone sueldos y los quita como ella considera. La alcaldesa cumple la ley y cumple los sueldos establecidos en la corporación", ha remarcado.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha afirmado que este grupo quiere "saber si Catalá está manteniendo los salarios íntegros de los concejales tránsfugas que la sostienen en la Alcaldía".

Robles ha apuntado, en un comunicado y "tras comprobar que ya se ha actualizado en el portal de Transparencia del Ayuntamiento el paso de Badenas y Herrero a concejales no adscritos", que "lo que no ha cambiado es el salario que percibe" el primero de ellos "aunque ya no está en el gobierno ni es portavoz de Vox".

"Es más, en este caso, se trata del segundo mayor salario del Ayuntamiento, 91.288 euros y sólo por detrás de la alcaldesa", ha añadido Robles, que ha insistido en que "Herrero sigue siendo concejala de gobierno".

"Catalá estaría incumpliendo gravemente el Pacto Antitransfuguismo para garantizarse una mayoría de votos en el Ayuntamiento que está pagando con el dinero de todos los valencianos en forma de sueldazo", ha añadido la representante de Compromís.

Este grupo ha pedido acceder a la nómina del mes de marzo del concejal para comprobar los datos. "Si se confirma, exigiremos que devuelva hasta el último céntimo del dinero público de los valencianos", ha subrayado Papi Robles.

A ANTIFRAUDE

Por su parte, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, ha anunciado que los socialistas recurrirán a la Agencia Valenciana Antifraude "para impedir que María José Catalá intente comprar a los concejales no adscritos manteniendo a Juanma Badenas el segundo sueldo más alto del consistorio pese a que ni tan siquiera forma parte del gobierno".

"Si no rectifica esta situación y cumple con la ley, el grupo socialista acudirá a Antifraude para denunciar que el dinero de los valencianos no está para comprar votos de tránsfugas", ha dicho Sanjuán.

"Catalá no solamente está intentando volver a meter en el gobierno a un concejal tránsfuga investigado por posible corrupción sino que, además, está comprando su voto manteniéndole el segundo sueldo más alto del Ayuntamiento, más de 90.000 euros a una persona que ya no forma parte del gobierno", ha añadido.

El representante del PSPV ha cuestionado también que a Badenas se le "esté manteniendo el despacho de teniente de alcalde pese a que ya no lo es".